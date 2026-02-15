舊金山市長專欄／迎農曆春節 確保市民安心過年

舊金山市長羅偉表示，農曆新年慶祝活動已經密鑼緊鼓地展開。(舊金山市長辦公室提供)

各位「世界日報」讀者們，祝大家新春快樂、龍馬精神、身體健康、馬到功成！馬年步步高陞，心想事成，萬事如意，出入平安！

超級盃 安全舉行 吸錢潮

在上周，舊金山 作為灣區主辦城市之一，成功舉辦了第60屆超級盃。舊金山市內在超級盃周，安全地舉行了超過300場大大小小的活動。包括我們第一次NFL官方第一次與亞裔社區合作的舊金山華埠 夜市，也有約10萬人參加了在Moscone會展中心舉辦的超級盃體驗活動。

預計超級盃為舊金山帶來超過4億4000萬元的經濟效益，灣區整體的經濟效益可以高達6億3000萬元。在超級盃期間，舊金山國際機場客流量超過130萬人次，酒店訂房量超過10萬間房，餐飲業營業額漲幅21%。今天我在華埠跑華街，店主跟我說超級盃期間生意非常好，她很期待農曆新年也會延續這種好勢頭。

讓世界看見舊金山蛻變

但是比起直接的經濟效益，更重要的是舊金山再次向全世界證明了，舊金山作為一個國際化城市，有成熟的配套與能力舉辦超大型活動，為我們今年接下來舉辦的世界盃打響了頭炮。

作為舊金山市長，我很高興的是，自從疫情以來，當世界或全國其他地方的人想起舊金山，只會想到搭滿帳篷的街道、被毒品交易或吸食所占據的街區或者不安全的暴力事件。這對我們的旅遊業、會展酒店等造成了極大的負面影響。舊金山需要一個契機讓全世界的遊客重拾對舊金山的信心，而去年的NBA全明星賽與今年的超級盃，還有我們其他的全球會展活動，正是這些契機。

無論是全球的媒體報導，遊客觀眾的社交媒體，都是充滿著對舊金山的讚美。大家看到了安全的環境、整潔的街道、美味的食物與歡樂的氣氛，更不用提我們早享譽全球的美景。

執法部門新年緊守崗位

而農曆新年慶祝活動已經密鑼緊鼓地展開。上周一我在華埠與各執法部門召開記者會，向大家重申我們的警察、縣警，各執法機構在農曆新年期間，會緊守崗位，在各慶祝活動附近部署，確保每個社區的活動都能安全地舉辦，讓市民安心備年貨，快樂過新年。在下個月最大型的農曆新年花車大巡遊，不僅全市有免費公交方便大家出遊，公共安全部門也會保障大遊行安全順利。