達協議 停課歇 金山公校2/18日復課

羅偉促成舊金山學校重開，學生18日將重新返回校園。(受訪者提供)

經過連日協商，舊金山 市長羅偉 13日宣布，舊金山聯合教育工作者（UESF）與舊金山聯合校區（SFUSD）已達成臨時協議，確定公立學校 將於18日全面恢復上課，學生重返校園。這項協議為連日停課畫下句點，也讓數萬名家庭鬆了一口氣。

羅偉在聲明中表示，他對教師工會與校區最終達成共識深表感謝，「我很感激我們的教師及校區已經達成臨時協議，讓我們的公立學校學生得以重返課堂。」他指出，各方的共同使命，是為每一位舊金山聯合校區學生提供最優質的教育。

根據市府說明，此次臨時協議內容包括為教師提供薪資調整與生活成本支持、維持醫療與福利保障，同時兼顧校區長期財務穩定。市府在談判過程中引入專業財務與人力資源顧問，提出創新方案，確保在支持教師的同時，不讓校區財政進一步惡化。

羅偉強調，舊金山生活成本居高不下，教師與其家庭面臨實際壓力，市府理解並重視這一點。「讓教師感受到足夠支持，是確保學生獲得穩定教育的關鍵。」他並感謝工會主席Cassondra Curiel、校區總監史瑞慶及雙方談判團隊的努力，形容這是一場以學生為核心的談判。

市長辦公室指出，在停課期間，市府多個部門與社區機構持續提供支援，包括兒童青少年及家庭局、公園局、公立圖書館、幼兒教育局及舊金山警察局，為依賴學校午餐的學生發放餐食，並延長課後與社區服務時間，確保學生安全與基本生活需求不受影響。從米慎區、田德隆區到日落區與英格賽區，均可見市府人員與社區志工投入服務。

羅偉表示，這份協議的核心精神，是在保障教師權益與專業尊嚴的同時，讓校區財務朝可持續方向發展，為未來世代奠定基礎。他也點名感謝多位參與協調的專業人士在談判中的不懈努力。

隨著18日確定返校，家長與學生開始為重返課堂做準備。市府呼籲家長留意校區公告，確認各校復課細節。羅偉最後表示：「我們的孩子值得擁有能夠成才的學校，我們的教師值得擁有足夠的工具與支持。今天的協議，是整個社區共同努力的成果。」