PG&E金山大停電 議員開公聽會究責

太平洋瓦電（PG&E）執行長辛格（Sumeet Singh，右），在市府公聽會上回答問題。（取自市府TV）

針對去年12月由米慎變電站起火所引發、波及13萬戶的舊金山 大停電事件，市議會公共安全與社區服務委員會在12日召開公聽會，市議員王兆倫（Alan Wong）與馬百樂（Bilal Mahmood）當面追問太平洋瓦電（PG&E）執行長辛格（Sumeet Singh），從「停電兩小時才派人」到「社區資源中心直到市府開口才提供」等關鍵失職提出問詢。

「舊金山居民應該得到清楚的答案，以及一套具體方案，確保這種規模的停電不會再次發生，」市議員王兆倫表示，他將主持這場公聽會。「全市大停電不只是帶來不便，更暴露出供電可靠性、溝通機制與緊急應變上的嚴重缺口。」

太平洋瓦電代表在簡報中強調已設立列治文資源中心，服務4000名客戶，並稱資源中心通常用於「公共安全預防性斷電」，這次屬「非預期、快速升級且高度複雜」的事故，因此「用大約一半時間」與市府合作搭建。

王兆倫追問：「太平洋瓦電是否有正式的重大停電影響社區資源中心啟動機制？什麼標準觸發？」

對方答稱，關鍵在「大量客戶面臨延長停電」並需「與市府密切合作確認優先順序」。

但當市府緊急管理局局長卡羅爾（Mary Carroll）上台作證時，說法更尖銳。她表示，停電當天下午1時18分先由值班中心通報大規模停電，因為「我們24/7監看停電儀表板」，反而是市府「主動聯繫太平洋瓦電要更多資訊」。她說，市府要求太平洋瓦電派聯絡官，大約下午3時才到。

馬百樂當場反問：「等於停電後將近兩小時，還得我們開口才派人，對嗎？」卡羅爾回應：「是的。」

馬百樂隨即把問題丟回太平洋瓦電：「為什麼要兩小時才通知市府？我們都已經知道出事了，為何還要等？」辛格回應稱，第一通電話是打給消防局，後續才與緊急管理方接上，並承認需要「把通知流程和時效再收緊」。馬百樂追問：「下一次會不會不用等兩小時？」對方說：「絕對會……我們需要你們那邊也協助把聯絡人與流程訂清楚。」

針對去年12月由米慎變電站起火所引發、波及13萬戶的舊金山大停電事件，市議會公共安全與社區服務委員會在12日召開公聽會，(本報檔案照)

資源中心與公平分配成為另一焦點。馬百樂指出，Civic Center附近的中心「比列治文區晚一天才開」，而Civic Center與田德隆聚集散房、支持性住房等最脆弱的社區，「為什麼要我去要求你們才願意設？」

他還質疑修復優先順序：「你們優先恢復歌劇院，那裡根本沒人住，卻沒先恢復散房的老人住戶？」

太平洋瓦電回應稱，臨時發電機並非公司單方面決定，而是「市長要求」後才提供；並稱需要與市府共同建立「預先清單」與「共同作戰手冊」，才能在未來地震 等災害中快速啟動。

索賠與補償也被連番追打。太平洋瓦電表示，除自動帳單抵扣外，另收到約2750件索賠，「近90%在平均15天內處理完成」，並強調部分案件卡在補件。

馬百樂追問：「你說案件受理不等於批准索賠，到底核准了多少、拒了多少？」公司一度改口解釋，最後明確表示已處理並結案的90%都屬於核准，未結案的約10%多因文件不足，另少數可能不在範圍或涉及詐欺需查核。