加州第一夫人西貝爾 轟矽谷科技巨頭右傾「非常危險」

編譯林思牧／綜合報導
州長紐森（Gavin Newsom）的妻子西貝爾（Jennifer Siebel Newsom）抨擊矽谷科技巨頭右傾的潮流。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，州長雖與川普針鋒相對，但他卻並未疏遠川普在矽谷的支持者。他的妻子則語氣較為強硬，她在接受彭博(Bloomberg)旗下媒體The Circuit採訪時，稱一些科技巨頭的右傾「令人沮喪和不安：當你長時間沉浸在自己的財富泡沫中，除了那些受僱於你的人之外，你只會與經濟地位相同的人交往，我認為這非常危險。」

一些與紐森關係密切的科技領袖近期紛紛向川普靠攏，包括谷歌創始人布林（Sergey Brin）（自紐森擔任舊金山市長以來就與他關係密切）以及Salesforce公司億萬富豪班尼奧夫（Marc Benioff）（他是這對加州第一夫婦四個孩子中的一個的教父）。

班尼奧夫去年曾表示，川普「做得非常出色」。總部位於加州的Alphabet公司、蘋果公司和Meta Platforms公司也為川普的白宮宴會廳計畫做出了貢獻。

紀錄片導演西貝爾被廣泛認為是她丈夫的重要知己和顧問，她的丈夫被視為2028年民主黨總統候選人的潛在人選。她曾資助旨在縮小加州性別薪資差距並支持兒童身心健康的各項措施。她對川普的批評與州長較溫和的態度形成鮮明對比，州長自己也承認了這種語氣上的差異。

「她觀點鮮明，我則比較寬容一些，」紐森在接受Circuit採訪時說。儘管他認為矽谷正在向白宮「出賣」自身利益，但他同時也稱該行業對川普的支持是「情勢所迫」。「遺憾的是，我理解他們決策中那種企業化的考量，我認為絕大多數人最終都會回歸。我不認為他們已經像人們認為的那樣走得太遠了。」

隨著科技業逐漸疏遠他的政黨，州長幾個月來一直在努力尋求平衡。除了公開與馬斯克爭論之外，他基本上避免直接批評他認識的科技界領袖。這位州長的中間立場有時令進步派盟友感到沮喪，他們對科技業持較為批判的態度，並希望看到更嚴格的監管。

西貝爾在一個共和黨家庭長大，她的姐姐史泰西在夏威夷度假時不幸遇難，給她的家庭帶來了沉重的打擊。「姐姐去世後，我才真正醒悟過來，」西貝爾說。 「但我同時也背負著沉重的愧疚和痛苦。」

西貝爾後來從史丹福大學獲得了兩個學位，她的紀錄片作品主要關注女性的代表性和不平等問題。「我挺過來了，走出了困境，意識到自己活了下來，並且有機會為他人服務。」

