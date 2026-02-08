農曆年前大掃除 運輸部鼓勵也打理公共空間與社區環境

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
農曆新年即將來到，加州運輸部鼓勵華人趁著新的一年即將到來，為家園、道路與水道帶來潔淨新開始。圖為矽谷社區街景。（記者江碩涵／攝影）
農曆新年即將來到，加州運輸部鼓勵華人趁著新的一年即將到來，為家園、道路與水道帶來潔淨新開始。圖為矽谷社區街景。（記者江碩涵／攝影）

農曆新年即將來到，加州運輸部（Caltrans）清潔加州（Clean California）與電動車基礎建設計畫主任Walter Yu發文表示，華人習慣在農曆年前進行各式各樣的掃除工作，不妨趁著新的一年即將到來，關心「清潔加州」的各種事項，為家園、道路與水道帶來潔淨新開始。

Walter Yu表示，他出生於香港，六歲時隨家人移居加州，現在擔任運輸部清潔加州與電動車基礎建設計畫主任。他表示，自2021年「清潔加州」計畫啟動以來，加州運輸部與合作夥伴已從加州道路與社區清除逾350萬立方碼的垃圾，足以裝滿15萬輛以上的住宅垃圾清運車。

他表示，農曆新年來臨前華人習慣打掃家中，掃除舊的一年，迎接新一年的好運，這樣的價值觀也可推廣至社區和全加州，當人人付諸行動維護公共空間整潔時，就在幫助保護自己的社區和身邊的環境，許多人可能不知道，道路清潔程度其實與當地水道健康息息相關，街道或高速公路上的垃圾不會憑空消失，每逢下雨，這些垃圾便會被沖入路旁的雨水下水道，來自街道、車道與人行道的雨水，未經處理就會順著這些下水道直接流入當地的溪流、河川，甚至海洋。

尤其北加州冬季一向是雨季，一個塑膠瓶或零食包裝紙，可能很快就轉變成污染源，危害未來的野生動物、戲水民眾與水質安全。正因如此，日常的小行動遠比大眾想像中重要，每個家庭都可以輕鬆養成的一個習慣就是在車內或背包中放置可重複使用的袋子，外出時用它來方便收集零食包裝、飲料容器或其他垃圾，等回家後再妥善丟棄，若加州道路上的每位駕駛者都能這樣做，累積起來，將能防止數以千磅的垃圾流入道路與水道。

其他同樣簡單卻有效的行動還包括隨手清理寵物排泄物、安全使用庭院與園藝化學品以及妥善處理機油瓶與其他可能滲漏的廢棄物，以避免污染物進入水道，這在雨季前尤其重要。Walter Yu表示，鼓勵民眾順手清理家園與社區環境，若想知道更多如何改善加州的溪流、河川、湖泊與沿海水域，可上網CleanWaterCA.com。

農曆新年即將來到，加州運輸部清潔加州與電動車基礎建設計畫主任Walter Yu鼓...
農曆新年即將來到，加州運輸部清潔加州與電動車基礎建設計畫主任Walter Yu鼓勵華人趁著新的一年即將到來，關心「清潔加州」的各種事項，為家園、道路與水道帶來潔淨新開始。（加州運輸部提供）

