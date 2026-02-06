BART在過去2年來共延誤3.5萬次 等同於停駛了243天

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
有些灣區居民覺得媒體報導得太負面，因為88.8%的乘客對BART感到滿意，93.3%的乘客準時到達目的地。(BART官網)
有些灣區居民覺得媒體報導得太負面，因為88.8%的乘客對BART感到滿意，93.3%的乘客準時到達目的地。(BART官網)

統計指出：過去兩年灣區捷運BART列車延誤次數多得嚇人，相當於列車停駛了243天。

舊金山標準（San Francisco Standard）問讀者：「讓我們來玩個數字遊戲，你猜猜過去兩年中BART列車共延誤了多少次？1000次？5000次？1萬次？」

答案是3萬5105次。這僅僅是列車延誤十分鐘或更久的次數。這意味著從2023年11月到2025年11月，乘客至少延誤了5850小時──也就是有243天列車停止不動。

透過公共記錄申請取得的這兩年BART延誤數據，揭示了一些明顯的規律。下雨天是BART列車延誤的主要原因，警務活動和設備故障也是其他主要原因。近一半的延誤發生在早上6時之前，而黃線列車延誤最為頻繁。

BART的運行速度放緩並未逃過乘客的眼睛，他們在2025年下半年經歷了多次服務中斷，有時甚至造成了嚴重的後果。這些備受矚目的故障發生之際，正值BART面臨3.5億美元的預算赤字，並寄望選民支持一項區域銷售稅，該稅預計每年可為灣區公共交通系統籌集約10億美元的資金。

不過，也有好消息：該機構發布的最新績效報告顯示，88.8%的乘客感到滿意，93.3%的乘客準時到達目的地。下雨是影響列車準時運轉的最大單一障礙，濕滑的軌道導致了大約五分之二的延誤──約1萬4800次。此外，雨天也會對BART的多個路線造成影響。在1萬6136次標示為「全系統」的延誤中，超過90%是由雨天造成的。為了避免車輪在濕滑軌道上鎖死或打滑，BART在雨天會降低列車行駛速度。

另外，大約41%的列車延誤發生在凌晨4時到6時之間。BART是早上5時開始載客，BART表示，由於下雨或設備故障導致的延誤可能在服務開始前就出現，並會被 BART 標記出來，這意味著即使還沒有到乘客搭乘的時候，延誤數據也會累積到統計中。

灣區 舊金山

