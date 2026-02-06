提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人

蘋果創始人的喬布斯遺孀蘿琳是艾默生基金會總裁。(路透)

為了提升舊金山 的形象，市長羅偉 與喬布斯遺孀蘿琳（Laurene Powell Jobs）和前蘋果首席設計長艾維（Jony Ive）等人協商，正在秘密的推展舊金山品牌的活動。

根據舊金山標準(San Francisco Standard)獲得的記錄，羅偉為了尋求提升形象的新途徑，近幾個月來多次低調會見了慈善家蘿琳、蘋果公司前設計師艾維、GAP公司執行長迪克森（Richard Dickson）等人，討論一項代號為「舊金山身份」（SF Identity）的城市品牌提升活動。

目前尚不清楚這項活動的具體細節，所有相關人員要麼拒絕置評，要麼沒有回應採訪要求。但這項活動似乎旨在強化羅偉重塑舊金山商業形象的努力。羅偉於12月3日在艾維於2019年創立的設計公司LoveFrom的辦公室會見了上述三位要人。艾維曾在蘋果工作數十年，參與開發iPhone、iMac、iPod等產品。蘿琳是艾默生基金會（Emerson Collective）的總裁。

去年五月，艾維的AI 硬體新創公司Io被OpenAI以65億美元的股票收購。這筆交易透過一段廣為流傳的影片宣布，影片中這位設計界泰斗與他的新商業夥伴、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）一同漫步在舊金山街頭，盛讚這座城市的創意魅力。

標準報獲得的一份備忘錄顯示，12月3日與羅偉的會面是「與舊金山身份團隊的後續會議，旨在討論舊金山品牌推廣活動」。出席會議的還有市府住房和經濟發展主管西格爾（Ned Segal）以及LoveFrom的設計師威爾遜（Chris Wilson）。

會議記錄顯示，羅偉在去年9月和6月也與兩位當地要人會面，他們是藍籌廣告公司Goodby, Silverstein & Partners的西爾弗斯坦（Rich Silverstein）和艾略特（Jim Elliott）。該公司以超級盃廣告聞名，曾策劃了2023年的「一切始於此」（It All Starts Here）宣傳活動，旨在提升舊金山在疫情後艱難復甦的形象。活動的部分資金來自另外兩位熱心公益的億萬富豪：Ripple執行長拉森（Chris Larsen）和GAP董事長費雪（Bob Fisher）。