我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

編譯組／綜合報導
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

據媒體SFGATE報導，冬末通常並非舊金山飯店的旺季，但由於周日(8日)將在聖塔克拉拉李維體育場(Levi’s Stadium)舉行的第60屆超級盃(Super Bowl 60)賽事，本月入住率居高不下。頂級飯店正藉此需求大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元，比常規旺季時的平均房費高出六倍以上。

整個飯店市場，無論經濟型或高端型，均呈現高昂夜間房價。體育管理研究所(Sports Management Research Institute)數據顯示，2月6日至8日周末期間，二星級飯店均價已達394美元，三星級飯店均價582美元，四星級及以上飯店均價高達1259美元。

而部分飯店早在去年就已售罄，超級盃周末期間完全無房可訂。

截至賽事前一周，2月7日賽前夜希爾頓飯店集團(Hilton Hotels)在舊金山的最高房價由聯合廣場(Union Square)希爾頓飯店以每晚2142美元領跑。希爾頓官網顯示，稅費另加283.14美元。僅限會員享用的AAA折扣價包含一居室套房的停車費。普通客房價格毫不遜色，希爾頓官網顯示同為2142美元。周五晚的希爾頓客房已全部售罄。

賽事結束後房費開始回落，但周日入住希爾頓仍需797美元。不過到周一(9日)晚間每晚僅需283美元。

即便希爾頓旗下經濟型品牌Hampton Inn，在舊金山市中心超級盃周末期間也價格不菲。米慎街(Mission Street)地址的飯店周六賽前住宿每晚要價722美元。本周最高價實為周四的886美元，周五則降至715美元。而下周起，Hampton Inn每晚房價將回落至152美元。

萬豪國際(Marriott International)作為NFL官方飯店合作夥伴，延續2016年灣區舉辦超級盃時的安排：海鷹隊(Seahawks)下榻聖荷西萬豪飯店，愛國者隊(Patriots)入住聖塔克拉拉萬豪飯店。兩地均可步行至李維體育場。

聯合廣場的Westin St. Francis Hotel飯店總經理Clif Clark透露，部分舊金山飯店已滿房逾一年。NFL通過與媒體代表、企業贊助商等關聯團體簽訂包房協議，以換取固定價格保障。

截至周三(4日)下午，高端飯店只有St. Regis Hotel在周日賽事結束後仍有空房，但房費從2588美元起，最高檔的都市套房(Metropolitan Suite)配備管家服務，轉角套房(corner room)會員價每晚1萬2102美元，非會員則需支付1萬3045美元。

即便未達滿房狀態，舊金山飯店業仍能從超級盃賽事中獲益。多數NFL配套活動均在舊金山舉行，而二月本身並非旺季。

舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房價超過1200美元。（本報檔案照）
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房價超過1200美元。（本報檔案照）

舊金山 超級盃 房價

上一則

談判近1年無果 舊金山聯合學區教師周一起罷工

下一則

BART在過去2年來共延誤3.5萬次 等同於停駛了243天

延伸閱讀

假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動

假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動
超級盃登場在即 交通局全員守護市區行車秩序

超級盃登場在即 交通局全員守護市區行車秩序
超級盃開打前先吃好 愛國者球星現身灣區這家店

超級盃開打前先吃好 愛國者球星現身灣區這家店
第60屆超級盃廣告大戰白熱化 30秒800萬元起 主打AI、減肥藥

第60屆超級盃廣告大戰白熱化 30秒800萬元起 主打AI、減肥藥
抨擊ChatGPT顯示廣告 Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

抨擊ChatGPT顯示廣告 Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

熱門新聞

動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留