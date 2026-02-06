超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

據媒體SFGATE報導，冬末通常並非舊金山 飯店的旺季，但由於周日(8日)將在聖塔克拉拉李維體育場(Levi’s Stadium)舉行的第60屆超級盃 (Super Bowl 60)賽事，本月入住率居高不下。頂級飯店正藉此需求大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元，比常規旺季時的平均房費高出六倍以上。

整個飯店市場，無論經濟型或高端型，均呈現高昂夜間房價 。體育管理研究所(Sports Management Research Institute)數據顯示，2月6日至8日周末期間，二星級飯店均價已達394美元，三星級飯店均價582美元，四星級及以上飯店均價高達1259美元。

而部分飯店早在去年就已售罄，超級盃周末期間完全無房可訂。

截至賽事前一周，2月7日賽前夜希爾頓飯店集團(Hilton Hotels)在舊金山的最高房價由聯合廣場(Union Square)希爾頓飯店以每晚2142美元領跑。希爾頓官網顯示，稅費另加283.14美元。僅限會員享用的AAA折扣價包含一居室套房的停車費。普通客房價格毫不遜色，希爾頓官網顯示同為2142美元。周五晚的希爾頓客房已全部售罄。

賽事結束後房費開始回落，但周日入住希爾頓仍需797美元。不過到周一(9日)晚間每晚僅需283美元。

即便希爾頓旗下經濟型品牌Hampton Inn，在舊金山市中心超級盃周末期間也價格不菲。米慎街(Mission Street)地址的飯店周六賽前住宿每晚要價722美元。本周最高價實為周四的886美元，周五則降至715美元。而下周起，Hampton Inn每晚房價將回落至152美元。

萬豪國際(Marriott International)作為NFL官方飯店合作夥伴，延續2016年灣區舉辦超級盃時的安排：海鷹隊(Seahawks)下榻聖荷西萬豪飯店，愛國者隊(Patriots)入住聖塔克拉拉萬豪飯店。兩地均可步行至李維體育場。

聯合廣場的Westin St. Francis Hotel飯店總經理Clif Clark透露，部分舊金山飯店已滿房逾一年。NFL通過與媒體代表、企業贊助商等關聯團體簽訂包房協議，以換取固定價格保障。

截至周三(4日)下午，高端飯店只有St. Regis Hotel在周日賽事結束後仍有空房，但房費從2588美元起，最高檔的都市套房(Metropolitan Suite)配備管家服務，轉角套房(corner room)會員價每晚1萬2102美元，非會員則需支付1萬3045美元。