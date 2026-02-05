聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽

PayPal Park將舉辦2028年洛杉磯奧運會的足球比賽。(取材自Google Maps)

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，灣區是本周體育世界的中心，因為超級盃（Super Bowl）將於周日（8日）在李維體育場（Levi's Stadium）舉行，但兩年後，它也將在洛杉磯奧運會上發揮作用。

LA28組織者3日宣布，聖荷西PayPal Park體育場將舉辦奧運會女子和男子錦標賽的早期足球比賽。

決賽階段的比賽，包括男子（7月28日）和女子（7月29日）的金牌比賽，將在帕薩迪納的玫瑰碗（Rose Bowl）體育場舉行。聖地牙哥、哥倫布、納什維爾、紐約和聖路易斯（St. Louis）也將舉辦比賽。

女足錦標賽是女子足球四年一度的頂級賽事之一，就獲勝者的聲望而言，與世界盃不相上下。男子錦標賽是23歲以下的賽事，除了每個花名冊有三個例外。

聖荷西本地人吉爾馬（Naomi Girma）是美國在2024年巴黎奧運 會上贏得金牌的關鍵人物，這位中後衛將出現在2028年的名單上。在巴黎為教練海斯（Emma Hayes）首發後，蒙洛公園（Menlo Park）本地人、前史丹福大學 明星後衛戴維森（Tierna Davidson）似乎也為美國隊做好了準備。史丹福大學的前鋒威爾遜（Sophia Wilson）也是如此，她在2024年奧運會的六場比賽中射入三球，助攻兩次。馬卡里奧（Catarina Macario）在因膝傷錯過巴黎奧運會後也可能出現。

奧運會定於2028年7月14日至30日舉行。女子和男子錦標賽的確切比賽時間表將於4月份門票發售前公布。