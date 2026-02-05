金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山聯合學區若進行教師罷工，學區將必須快速找到解決方案，以確保數萬名學生的安全。(取自SFUSD臉書)
舊金山聯合學區若進行教師罷工，學區將必須快速找到解決方案，以確保數萬名學生的安全。(取自SFUSD臉書)

舊金山學校在未來數周因教師罷工而關閉，孩子們將何去何從？這是舊金山聯合學區(San Francisco Unified School District，簡稱SFUSD)學區總監史瑞慶(Maria Su) ，面臨在可能的教師罷工期間、學區將如何安置5萬名學生的難題。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，舊金山聯合學區教育委員會3日投票授權學區總監特殊權力，以便在罷工發生時、為學生提供留校空間，或在必要時關閉學區約120所學校。

史瑞慶在3日晚間的記者會表示，學區不太可能找到可容納所有學生的地點。她說，學區將優先考慮約7000名特殊教育學生和住在無家可歸者庇護所的學生。她估計，課後活動和其他計畫可接收數百到1000名因監護人工作無法請假的學生。

史瑞慶表示，了解有許多家庭無法在短短幾天內調整工作安排。學區首要目標是讓勞資雙方重返談判桌，以便繼續展開溝通。因為，學校每關閉一天，學區財務狀況就會惡化，舊金山聯合學區每天將損失多達700萬至1000萬美元，因為停課將導致州府罰款。

自3月以來，「舊金山聯合教育工作者協會」(United Educators of San Francisco，簡稱UESF )和學區一直在進行談判，雙方在薪資增加、親屬醫療福利以及擴增特殊教育職員等議題，存在分歧。UESF組織有超過5000多名教育工作者、約佔投票人數的97.6%，投票贊成罷工。工會預計，將在十天內決定是否繼續進行罷工，這可能將是舊金山教師自1979年以來的首次罷工。

UESF會長庫瑞爾(Cassondra Curiel)聲明表示，現在決定權在舊金山聯合學區。若學區拿出優先考慮學生利益的切實提案，學區總監就能避免學生教育受到任何干擾，穩定學區。

罷工的最終決定，將在公共就業關係委員會(Public Employment Relations Board)發布一份中立的調查報告後做出；史瑞慶希望，調查結果將可促使雙方盡快重返談判桌。

然而，若進行罷工，學區將必須快速找到解決方案，以確保數萬名學生的安全。史瑞慶將有多種選擇。學區教育委員會已允許她簡化審批流程，授權她無需委員會批准、即可簽訂合約和人事費用，並「採取一切必要步驟」(take all necessary steps)以維持學校開放。課後輔導計畫和兒童服務非營利組織，也正在積極做準備。

