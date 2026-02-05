愛國者隊參賽超級盃 球員抵灣區直奔In-N-Out

超級盃愛國者隊已經抵達灣區，並已經光顧了In-n-Out。示意圖。(美聯社)

第60屆超級盃 （Super Bowl LX）開幕在即，想像一下此時在某餐廳吃飯時看著新英格蘭愛國者隊（Patriots）的球員隨意走進來，而在不到一周的時間裡他們將對陣西雅圖海鷹隊（Seahawks）。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一些愛國者隊球員在本周早些時候為超級盃LX來到聖荷西後，立即尋找他們在波士頓或東海岸任何地方都無法得到的東西。

在TNT Sports周一（2日）發布到Instagram的一段視頻中，包括四分衛梅耶（Drake Maye）和跑衛（running back）韓德森（TreVeyon Henderson）在內的幾名愛國者球員走進灣區 一家In-N-Out快餐廳，並與球迷握手。

愛國者隊的踢球手（kicker）博雷加萊斯（Andy Borregales），棄踢手（punter）巴林傑（Bryce Baringer）和中鋒（center）布拉德伯里（Garrett Bradbury）也在視頻中出現。

韓德森在周二（3日）接受「今日美國」（USA Today）採訪時表示，「In-N-Out很棒，每次來加州，我都要保證去那裡。更好的事是，在它底部總有一小段聖經經文，所以我喜歡那裡。」

雖然視頻稱目擊地點在舊金山，但不清楚球員們在哪家In-N-Out。Instagram帖子和Reddit上的評論表明，它可能在灣區的許多地方，因為外地人士對該地區的地理狀況不了解。超級盃在距離舊金山50多哩的聖塔克拉拉的李維體育場（Levi’s Stadium）舉行，但在比賽前的一周，許多球員活動都在舊金山的馬士孔尼中心（Moscone Center）舉行。

整個星期，在灣區的餐館裡可能會出現一波名人目擊潮。體育名人和運動酒吧Barstool Sports創始人波特諾伊（Dave Portnoy）已經為他廣受歡迎的披薩評論做了一些停留，聲稱屋崙的Mama’s Boy Pizza有灣區最好的披薩。