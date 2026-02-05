我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

愛國者隊參賽超級盃 球員抵灣區直奔In-N-Out

編譯組／綜合報導
超級盃愛國者隊已經抵達灣區，並已經光顧了In-n-Out。示意圖。(美聯社)
超級盃愛國者隊已經抵達灣區，並已經光顧了In-n-Out。示意圖。(美聯社)

第60屆超級盃（Super Bowl LX）開幕在即，想像一下此時在某餐廳吃飯時看著新英格蘭愛國者隊（Patriots）的球員隨意走進來，而在不到一周的時間裡他們將對陣西雅圖海鷹隊（Seahawks）。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一些愛國者隊球員在本周早些時候為超級盃LX來到聖荷西後，立即尋找他們在波士頓或東海岸任何地方都無法得到的東西。

在TNT Sports周一（2日）發布到Instagram的一段視頻中，包括四分衛梅耶（Drake Maye）和跑衛（running back）韓德森（TreVeyon Henderson）在內的幾名愛國者球員走進灣區一家In-N-Out快餐廳，並與球迷握手。

愛國者隊的踢球手（kicker）博雷加萊斯（Andy Borregales），棄踢手（punter）巴林傑（Bryce Baringer）和中鋒（center）布拉德伯里（Garrett Bradbury）也在視頻中出現。

韓德森在周二（3日）接受「今日美國」（USA Today）採訪時表示，「In-N-Out很棒，每次來加州，我都要保證去那裡。更好的事是，在它底部總有一小段聖經經文，所以我喜歡那裡。」

雖然視頻稱目擊地點在舊金山，但不清楚球員們在哪家In-N-Out。Instagram帖子和Reddit上的評論表明，它可能在灣區的許多地方，因為外地人士對該地區的地理狀況不了解。超級盃在距離舊金山50多哩的聖塔克拉拉的李維體育場（Levi’s Stadium）舉行，但在比賽前的一周，許多球員活動都在舊金山的馬士孔尼中心（Moscone Center）舉行。

整個星期，在灣區的餐館裡可能會出現一波名人目擊潮。體育名人和運動酒吧Barstool Sports創始人波特諾伊（Dave Portnoy）已經為他廣受歡迎的披薩評論做了一些停留，聲稱屋崙的Mama’s Boy Pizza有灣區最好的披薩。

2022年，Bad Bunny帶著80人的隨行人員來到位於聖拉菲（San Rafael）的波多黎各餐廳Sol Food。也許他會趕在中場休息演出前再去一次。

超級盃愛國者隊已經抵達灣區，並已經光顧了In-n-Out。（Instagram截...
超級盃愛國者隊已經抵達灣區，並已經光顧了In-n-Out。（Instagram截圖）

灣區 舊金山 超級盃

上一則

舊金山市中心發展公司資助 東切社區也能看超級盃

下一則

讓全美看見亞裔故事 超級盃前夕「球場英雄」致敬AAPI

延伸閱讀

華埠超級盃街區派對熱鬧登場 感受亞太裔社區的活力

華埠超級盃街區派對熱鬧登場 感受亞太裔社區的活力
亞馬遜又裁員 灣區削減近800個職位

亞馬遜又裁員 灣區削減近800個職位
全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力

全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力
灣區本周晴朗穩定 迎接超級盃理想天氣

灣區本周晴朗穩定 迎接超級盃理想天氣
超級盃廣告30秒售1000萬美元創紀錄 品牌商重返電視行銷

超級盃廣告30秒售1000萬美元創紀錄 品牌商重返電視行銷

熱門新聞

加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象