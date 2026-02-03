加州地震群惹恐慌 科學家：不會導致大地震

我的頻道

舊金山訊

地震通常會毫無預警地發生。但有時它們會成群出現：在幾天或幾周內，數十次甚至數百次小地震集中在一個區域。地質學家稱這些地震群為「地震群」(earthquake swarm)。雖然它們會令人不安，但科學家表示，它們很少預示著即將發生大地震。

聖荷西信使報報導，與常見的單次大地震後伴隨餘震的模式不同，地震群由許多沒有明顯主震的小地震組成。大多數地震震級較小，通常太弱以至於感覺不到。但當幾次地震達到3級或更高時，居民就會注意到–並感到擔憂。

什麼是地震群？地震群是指在短時間內，在封閉區域內發生的一系列地震活動，通常沒有一次主要的地震。地震群常見於火山和地熱田附近，這些地方的地下熱和流體會造成地殼內部壓力的變化。

但地震群也會發生在沒有火山的地方，尤其是地質構造複雜的地區。在加州的許多地區，地表下的地層被許多小型斷層網絡所分割，這些小斷層有時甚至沒有名字，它們層層疊疊地分佈在較大的斷層系統之間。來自主要斷層的壓力會導致這些小型斷層迅速連續活動，從而引發一系列小型地震。

「這就像一塊陶器掉在地上，大小不一的碎片散落在地板上一樣，」地質調查局科學家施瓦茨(David Schwartz)說， 「這是一個布滿裂縫、遍布小型斷層的區域。有時，這些小型斷層會突然活動起來。」

地震群並非由單一斷層一次釋放應力引起，而是反映了應力在岩石中許多細小裂縫間的轉移。

地震群是否意味著即將發生大地震？這是人們最常問的問題–答案通常是否定的。

科學家表示，地震群可能會略微增加更大地震的統計機率，但增加的幅度非常小。在加州，過去的地震群發生後，同一地區並未發生大地震。

「這些現象時有時無，」施瓦茨說，「它們通常不會導致更大的地震。但它們確實會嚇壞人們。」

重要的是，地震群並不總是能「緩解」附近主要斷層的壓力。換句話說，它們並不能保證降低其他地方發生大地震的可能性。

地震 加州 聖荷西

