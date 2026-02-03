聖荷西市民肯定執政 對馬漢參選州長高興又難過

聖荷西市長馬漢參選州長令居民心情複雜 。(美聯社)

聖荷西 餐廳老闆穆爾維希爾（David Mulvehill）是市長馬漢(Matt Mahan)的忠實擁躉。他盛讚馬漢在遏制犯罪、解決無家可歸和城市衰敗問題方面「做得比以往任何一位都好得多」，並表示馬漢讓員工和顧客都感到前所未有的安全。

因此，當馬漢上周四宣布競選州長時，穆爾維希爾心情複雜。「既高興又難過，」穆爾維希爾說，「你為他感到高興，也希望他能成功，但市中心初期可能會出現領導真空。」

目前尚不清楚，這位擔任市長三年的溫和派民主黨 人馬漢能否在眾多爭奪州長紐森 繼任者的候選人中脫穎而出。然而，他的參選不僅讓這位相對不知名的市長備受矚目，也讓這座長期以來難以脫穎而出的南灣城市聖荷西成為關注的焦點。

馬漢通往沙加緬度的道路，無疑將鋪滿這座城市的種種故事，從關閉哥倫布公園臭名昭著的流浪漢營地，到重塑聖荷西作為美國最安全大城市的聲譽。

近年來，聖荷西的兩個大城市鄰居屋崙前市長布朗(Jerry Brwon)和舊金山前市長紐森分別擔任州長。

如今，全州乃至全國的目光都聚焦在這位領導聖荷西的民主黨新秀身上。他秉持著科技友好、矽谷的務實問題解決理念。還實施頗具爭議的政策，允許警方逮捕三次拒絕提供庇護的遊民。

居民卡恩（Marsey Kahn）讚揚馬漢清理了她位於南聖荷西社區後方龐大遊民營地。 「他非常平易近人，非常友善，而且能記住你的名字。另一方面，他在商業交易、觀點以及做事方式方面都非常強勢。」

然而，馬漢的批評者指責市長只關注為無家可歸者提供短期住房，而忽視了長期解決方案；他還威脅要逮捕無家可歸者，並支持紐森反對的第36號提案，該提案加重對屢犯毒品和盜竊罪的處罰。

這些立場可能會降低他在許多民主黨選民中的支持率。聖荷西市的線上評分卡顯示，市民對該市在安置無家可歸者的住房方面仍缺少3000多套住房，經濟適用房和市場價住房的建設也未達到預期目標。

「他走錯了方向，」自認為是堅定的進步派民主黨人的遊民權益倡導者佩里（Sandy Perry）說，「他想與科技界聯合起來，而科技界正是造成我們許多社會問題的罪魁禍首。」