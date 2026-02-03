聖荷西市民肯定執政 對馬漢參選州長高興又難過

我的頻道

聖荷西訊
聖荷西市長馬漢參選州長令居民心情複雜 。(美聯社)
聖荷西餐廳老闆穆爾維希爾（David Mulvehill）是市長馬漢(Matt Mahan)的忠實擁躉。他盛讚馬漢在遏制犯罪、解決無家可歸和城市衰敗問題方面「做得比以往任何一位都好得多」，並表示馬漢讓員工和顧客都感到前所未有的安全。

因此，當馬漢上周四宣布競選州長時，穆爾維希爾心情複雜。「既高興又難過，」穆爾維希爾說，「你為他感到高興，也希望他能成功，但市中心初期可能會出現領導真空。」

目前尚不清楚，這位擔任市長三年的溫和派民主黨人馬漢能否在眾多爭奪州長紐森繼任者的候選人中脫穎而出。然而，他的參選不僅讓這位相對不知名的市長備受矚目，也讓這座長期以來難以脫穎而出的南灣城市聖荷西成為關注的焦點。

馬漢通往沙加緬度的道路，無疑將鋪滿這座城市的種種故事，從關閉哥倫布公園臭名昭著的流浪漢營地，到重塑聖荷西作為美國最安全大城市的聲譽。

近年來，聖荷西的兩個大城市鄰居屋崙前市長布朗(Jerry Brwon)和舊金山前市長紐森分別擔任州長。

如今，全州乃至全國的目光都聚焦在這位領導聖荷西的民主黨新秀身上。他秉持著科技友好、矽谷的務實問題解決理念。還實施頗具爭議的政策，允許警方逮捕三次拒絕提供庇護的遊民。

居民卡恩（Marsey Kahn）讚揚馬漢清理了她位於南聖荷西社區後方龐大遊民營地。 「他非常平易近人，非常友善，而且能記住你的名字。另一方面，他在商業交易、觀點以及做事方式方面都非常強勢。」

然而，馬漢的批評者指責市長只關注為無家可歸者提供短期住房，而忽視了長期解決方案；他還威脅要逮捕無家可歸者，並支持紐森反對的第36號提案，該提案加重對屢犯毒品和盜竊罪的處罰。

這些立場可能會降低他在許多民主黨選民中的支持率。聖荷西市的線上評分卡顯示，市民對該市在安置無家可歸者的住房方面仍缺少3000多套住房，經濟適用房和市場價住房的建設也未達到預期目標。

「他走錯了方向，」自認為是堅定的進步派民主黨人的遊民權益倡導者佩里（Sandy Perry）說，「他想與科技界聯合起來，而科技界正是造成我們許多社會問題的罪魁禍首。」

聖荷西 民主黨 紐森

