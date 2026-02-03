馬漢參選加州州長 學者：攪亂選情 造成低支持候選人壓力

政治專家認為，聖荷西市長馬漢（右）參選加州州長對選民支持度較低的候選人造成壓力。（美聯社）

他的名氣沒有前副總統賀錦麗（Kamala Harris）或加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）響亮，但這位加州第三大城市的市長卻撼動了數十年來競爭最激烈的加州州長選戰。

聖荷西信使報報導，根據政治專家的看法，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）上周宣布加入加州州長選戰，引發了民主黨 人的憂慮，他們擔心選票會進一步分散，讓共和黨候選人有機會進入大選。因此，民主黨候選人及其捐款人現在必須重新審視競選策略，考慮是否勸說部分候選人退出，以免讓共和黨人勝出。

蘇諾瑪州大（Sonoma State University）政治學教授麥昆（David McCuan）說：「馬漢攪亂了選情，他受到各方攻擊，卻也對那些選民支持率僅有個位數的候選人造成退選壓力。」

除了馬漢，民主黨已宣布參選州長的候選人包括前聯邦眾議員 波特（Katie Porter）、現任聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）、前衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）、億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）、加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、前加州主計長余淑婷（Betty Yee）和前加州眾議員卡德隆（Ian Calderon）。最新民調顯示，加州仍有超過三成的選民尚未決定投票給誰，因此，6月2日的州長初選仍充滿變數。

信使報指出，為讓路給史沃威爾，商人克魯貝克（Stephen Cloobeck）已於去年11月宣布退選。如今馬漢在距離選舉僅剩五個月的此時宣布參選，麥昆預料還會有其他候選人退出。他說：「民主黨需要一個整合計畫，太多人參選將損害民主黨利益。」

聖荷西州大政治學榮譽教授克里斯坦森（Terry Christensen）認為，與立場溫和的馬漢相比，其他候選人大部分都是立場堅定的民主黨人，而馬漢在處理川普問題上，一直「小心翼翼遊走在微妙的界線之間」。

克里斯坦森表示，儘管馬漢知名度不算高，但如果能籌到足夠資金來接觸獨立選民，他很有機會獲得這一群體的支持。