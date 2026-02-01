我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

國安部加入超級盃保安 引質疑「職責是否含移民執法」

聖塔克拉拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為國土安全部特工在2022超級盃賽場外執勤。(路透)
圖為國土安全部特工在2022超級盃賽場外執勤。(路透)

距離第60屆超級盃開幕不到兩周，聯邦官員已確認，國土安全部(DHS)將參與這場灣區近年來規模最大的盛事的安保工作。與此同時儘管網絡上流傳消息和日益緊張的全國局勢加劇了人們的擔憂，即移民執法可能與這場比賽有關。

聖荷西信使報報導，國土安全部本周表示，將參與超級盃的保全工作，但拒絕透露具體人員或行動安排。由於缺乏具體訊息，當地民眾質疑，儘管該部門長期以來一直參與大型活動的安保工作，但移民執法是否也可能成為聯邦政府職責的一部分。

DHS助理部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）在聲明中表示，該部門「致力於與地方和聯邦合作夥伴攜手合作，確保超級碗對所有參與者的安全，就像我們對待包括世界杯在內的每一項大型體育賽事一樣。」

麥克勞克林拒絕透露未來的行動或討論人員安排，並補充：「那些合法入境且沒有違反其他法律的人無需擔心。」

國土安全部（DHS），包括海關與邊境保護局（CBP）和移民與海關執法局（ICE）等機構，通常會在超級盃等大型活動中部署人員。在拜登政府時期，該部門於2023年向亞利桑納州派遣了600名人員，包括ICE和CBP的特工，協助超級盃的安全工作。

曾在歐巴馬總統任內擔任國土安全部助理部長的凱耶姆（Juliette Kayyem）表示，在川普時代之前，聯邦政府參與超級盃的安保工作並不會引起關注。

但日益緊張的政治局勢模糊了這些界線。

近期，明尼蘇達州聯邦特工槍殺古德(Renee Good)和普雷蒂(Alex Pretti)的事件引發了全國範圍的強烈反響，加劇了人們的焦慮情緒。這些事件也促使人們更加密切關注聯邦執法部門在大型公共活動前的行動。

過去一年，舊金山灣區一直擔憂美國移民及海關執法局（ICE）會針對大型體育賽事採取行動，包括今年夏天在李維斯體育場舉行的世界盃足球賽。

作為超級盃的主要公共安全機構，聖克拉拉警察局長摩根（Cory Morgan）表示，警察局「不一定會提前收到」聯邦行動的通知。

「聯邦移民執法由聯邦當局負責，」摩根說。 「按照慣例，我們不會對其他機構的存在或活動進行確認、否認或猜測。警員將繼續專注於維護當地公共安全，保護憲法權利，並以專業和公正的方式服務社區。」

國家美式足球聯盟（NFL）未對此事作出回應。

聖克拉拉縣議會議長李洲曉(Otto Lee)在聲明中表示，聖縣誓言保護居民安全，不打算與ICE合作：「如果有人蒙面進入我們縣，散播恐怖，違法亂紀，威脅居民，他們將被逮捕。我們的縣警正在盡職盡責地保護本縣居民，我們將繼續與該地區的當地執法機構協調合作，確保所有人的安全。」

李洲曉敦促居民，如果發現社區內有移民執法局的活動，請立即聯繫聖克拉拉縣快速反應網路（Santa Clara County Rapid Response Network）。

超級盃 移民 國土安全部

上一則

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

延伸閱讀

明州ICE行動 聯邦法官拒發臨時禁令 邦迪稱「勝利」

明州ICE行動 聯邦法官拒發臨時禁令 邦迪稱「勝利」
霍楚籲立法禁地方警力充當移民執法人員

霍楚籲立法禁地方警力充當移民執法人員
超級盃周 南灣估湧入數萬人潮 將帶來交通壓力

超級盃周 南灣估湧入數萬人潮 將帶來交通壓力
全美多地「罷工、罷課、罷市」反ICE 前CNN主播萊蒙被捕

全美多地「罷工、罷課、罷市」反ICE 前CNN主播萊蒙被捕
聯邦公布影片：普雷蒂身亡前11天 曾與ICE探員衝突、踢壞車尾燈

聯邦公布影片：普雷蒂身亡前11天 曾與ICE探員衝突、踢壞車尾燈

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
全球知名攀岩運動員霍諾德（Alex Honnold）原本要在加州時間周五晚徒手攀登高1667英尺的台北101大樓，因台北大雨，延期一天舉行。(取自Alex Honnold臉書)

挑戰台北101前 霍諾德徒手攀過金山這些建築

2026-01-24 01:20

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克