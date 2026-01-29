通勤者反對 北灣101號公路HOV 2月下旬縮短通行時段

灣區司機不滿，引發101號公路共乘專用車道使用時間重新調整。(本報檔案照）

據媒體SFGATE報導，經交通分析及通勤者與縣交通官員表示反對後，加州 交通廳（Caltrans）周三（28日）宣布，將調整北灣101號公路共乘專用車道（high-occupancy vehicle lanes，HOV）的通行時段。從2月下旬起，馬連縣與蘇諾瑪縣之間的公路沿線將豎立顯示新時段的指示牌。

在兩縣之間52哩路段，工作日可供兩人及以上乘員車輛使用的HOV時段調整為：上午6時至9時及下午3時至6時30分。Caltrans表示，這些時段是基於本月完成的交通分析制定的。

Caltrans發言人奧唐納（Matt O’Donnell）向SFGATE透露，自去年秋季調整HOV時段以來，該機構持續監測交通狀況，此次調整始終是流程中的環節。他補充，北灣通勤者的反饋亦是決策考量因素之一。

Caltrans最初在完成歷時近30年的馬連-蘇諾瑪瓶頸路段項目（Marin-Sonoma Narrows Project）後，調整了貫穿兩縣的雙向HOV時段，該項目旨在拓寬諾瓦度（Novato）至拍達路瑪（Petaluma）間的101號高速公路。

歷史上，兩縣的HOV通行限制較寬鬆且未統一管理。馬連縣南向車道限行時段為早6時30分-8時30分，北向車道為晚4時30分-7時30分；蘇諾瑪縣雙向車道限行時段均為早7時-9時及晚3時-6時30分。

然而9月間，Caltrans將工作日雙向限行時段統一調整為上午5時至10時及下午3時至7時。對眾多通勤者而言，此舉既突兀又令人憤慨。「Press Democrat」收到逾150條讀者反饋，集體表達了對新規的強烈不滿。

與此同時，馬連縣交通局與蘇諾瑪縣交通局於10月聯名致函Caltrans，敦促其重新評估HOV車道政策並考慮縮短限行時段。

奧唐納指出北灣通勤者「非常善於表達」，分析期間他的語音信箱甚至要求諮詢HOV車道的來電者改發郵件。更棘手的是，10月國會未重新授權加州「清潔空氣車輛」（Clean Air Vehicle）貼紙政策，導致單人駕駛者無法使用共乘車道。

「最突出的問題出現在早晨南向車流，」他說，「那裡調整的時長最多。諾瓦度和聖拉菲（San Rafael）之間存在交通瓶頸，這是通勤過程中最棘手的部分。」