舊金山1私立高中出現3例結核病 師生強制檢測

自11月以來，Archbishop Riordan高中已確診三例活動性結核病病例。（Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山公共衛生廳（San Francisco Department of Public Health）周二（27日）表示，自11月以來，Archbishop Riordan高中已確診三例活動性結核病病例。

衛生官員未透露這三名患者的身分，包括是否為學生、教師、職員或其他校內成員。

據公共衛生局稱，該部門與校方已針對病例展開協同篩查及接觸者追蹤工作，包括對全體師生進行強制檢測。校方暫未回應置評請求。

舊金山公共衛生官員11月首次報告Riordan高中相關人員確診活動性結核病，當時稱該患者已隔離，公眾感染風險較低。

根據公共衛生官員的醫療指導，學校正實施症狀監測、室內佩戴口罩及調整特定室內活動等措施以降低傳播風險。

Riordan高中位於舊金山Westwood Park社區，前身為男子私立天主教高中，現已實行男女同校制。

結核病（Tuberculosis，簡稱TB）是由細菌引發的傳染性疾病，當活動性結核（active TB）患者在他人附近長時間咳嗽、說話或呼吸時，病菌會通過空氣傳播。公共衛生官員指出，該病主要傳播給與感染者長期密切接觸者，而非短暫接觸者；症狀包括咳嗽、發熱和體重減輕。

部分感染者可能數月甚至數年無症狀。在稱為潛伏期結核（latent TB）的階段，患者雖無病症且不具傳染性，但若未及時治療，可能發展為活動性感染。

衛生官員指出，活動性與潛伏性結核均可通過治療治癒。