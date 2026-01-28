我的頻道

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

金山市中心恢復繁榮 交通堵塞重現…躋身全美第3

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山市中心逐漸恢復繁榮，交通堵塞狀況也重新出現，擁擠程度排名全美第三。（美聯社）
舊金山市中心逐漸恢復繁榮，卻帶來一個令人不悅的副作用：交通堵塞重現。

舊金山紀事報報導，根據荷蘭交通分析公司TomTom的最新數據，舊金山市中心的交通狀況愈來愈令人咬牙切齒。去年，車輛在舊金山市中心街道和高速公路上的平均時速僅12.6哩，相當於每15分鐘才行駛3哩多一點。照此速度計算，從西區開到北灘（North Beach）可能需要45分鐘才能到達。

TomTom每年都會收集全球定位系統（GPS）數據，評估各地車輛行駛速度，用來編製全球交通指數。他們將每個城市的中心定義為「密集都會核心」（dense urban core），在這些區域，車輛行駛會受到狹窄街道、交通號誌、街邊公園以及必須禮讓行人等因素限制。依照其評估方式，舊金山中心指的是車輛進出密度排名前20%的區域。

數據顯示，2025年，舊金山道路上增加的車輛數目導致行車時間比「通暢無阻」時多出近50%，比2024年高出兩個百分點，使舊金山名列美國交通最擁擠城市第三名，僅次於洛杉磯和檀香山。向來以擁擠街道聞名的紐約市則因實施尖峰時段收取9美元通行費的措施，使其排名降為第四。

此外，TomTom估計，經常通勤上班的駕駛人每年大約浪費116個小時在尖峰時段的路上塞車，相當於整整三周的工作時間。

一些專家認為，舊金山交通恢復繁忙是好兆頭，不僅意味著更多勞工重返辦公室，也意味著餐廳顧客增加、商家外送訂單增加、更多遊客湧入聯合廣場。大型會議或活動雖然會造成交通堵塞，但有助提升城市形象和促進經濟發展。

然而，駕駛人表示，他們每日都飽受煎熬。

在舊金山居住多年、最近搬到蘇諾瑪縣拍達路瑪（Petaluma）的基拉科夫（Roderick Kiracofe）表示，他經常開車回舊金山，會盡量避開市場街以南交通擁擠的地區。他說，這些交通擁擠的地區是當地蓬勃發展的就業中心，公共交通卻十分不足。

