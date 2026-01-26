中央地鐵拚延伸 面臨14億造價財政壓力

我的頻道

舊金山訊
中央地鐵原規畫為Muni T線向北延伸1.7哩，最初預算為6.45億元，最終卻膨脹至19.5億元，並延後約四年於2022年通車。圖為華埠白蘭站通車當日。（記者王子涵╱攝影）
舊金山市第三區市議員李爾德（Danny Sauter）近日再度推動中央地鐵（Central Subway）延伸計畫，主張將目前止於華埠的路線，向北延伸至北灘與漁人碼頭，打造市中心直通濱水觀光區的捷運走廊。不過，面對超過14億美元的造價與市府嚴峻的財政壓力，該構想也再度引發可行性與優先順序的爭論。

多年來，市府規畫單位一直評估中央地鐵北延的可能性。由於隧道目前已鑽掘至北灘區華盛頓廣場公園（Washington Square Park）附近，支持者認為，只要再向北延伸約1哩，即可連接北灘與漁人碼頭，形成市中心、會展區與主要觀光景點之間的快速交通動線。

相關構想早在2015年即由市規畫局、市交通局（SFMTA）與縣交通管理局完成研究，並提出多條路線選項，但因成本與技術挑戰而被擱置。

李爾德表示，他已於上周一在市政廳召開聽證會，試圖為該案重新累積政治動能。他指出，若中央地鐵得以延伸，參加馬士孔尼會展中心活動的旅客，將能在8分鐘內直達漁人碼頭，帶動旅館、餐飲與零售業發展。

然而，市交通局對此態度保留。市交通局（SFMTA）發言人薩法扎德（Parisa Safarzadeh）表示，感謝市議員提出討論，但在短期內，局方必須優先投入成本較低、可立即改善服務的方案。她指出，SFMTA目前面臨3.07億元的預算缺口，且未來五年恐擴大至4.3億元，並非推動高成本大型工程的適當時機。

中央地鐵本身的歷史也為延伸計畫蒙上陰影。該線原規畫為Muni T線向北延伸1.7哩，最初預算為6.45億元，最終卻膨脹至19.5億元，並延後約四年於2022年通車。雖然通車後T線載客量有所成長，但僅設三站的路線，至今仍被部分市民視為「昂貴卻效益有限」的工程。

李爾德認為，若新增兩至三站，將可徹底改變路線效益，讓中央地鐵真正成為連結市中心、北灘與濱水區的重要動脈。他指出，地鐵不只是觀光交通工具，也能帶動就業、住宅與商業發展。

對於延伸構想，地方居民與商家意見分歧。北灘居民薩多斯基（Shane Sadoski）表示，若地鐵能直達華盛頓廣場或漁人碼頭，他一定會搭乘。

也有不少人對施工衝擊表達憂慮。電報山居民協會主席費里斯（Nick Ferris）指出，若需沿Powell街或Columbs大道施工，勢必長時間封路，恐重創小型商家。

北灘餐廳業者哈吉安（Dario Hadjian）回憶，過去中央地鐵施工期間，塵土與噪音曾讓顧客中途離席，幾乎導致餐廳破產，無法承受重來一次。

即便如此，一些社區人士仍對延伸案抱持審慎期待。北灘鄰里組織成員韋斯林（Tony Wessling）表示，若中央地鐵能直通漁人碼頭，將大幅提升整體運輸效率，「現在它的影響力有限，但延伸後，可能真的改變人們通勤與城市發展的方式。」

中央地鐵原規畫為Muni T線向北延伸1.7哩，最初預算為6.45億元，最終卻膨...
