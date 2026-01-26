華人歷史協會晚會答謝捐助者 陳詩敏肯定守護歷史

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
長期捐助者Robert Chin（右）強調，真正的「開路先鋒」是19、20世紀來美奮鬥的華人移民，自己只是延續前人的精神。（記者王子涵╱攝影）
華人歷史協會（Chinese Historical Society of America，CHSA）日前晚舉行捐助者答謝晚會，回顧過去一年在歷史保存、教育推廣與公共藝術等領域的成果，並向長期支持協會的捐助者表達謝意。多位民選官員、社區領袖與文化界人士出席，場面溫馨。

晚會重點之一，是感謝長期捐助者Robert Chin。他分享，早在1970年代便因友人、華裔歷史學者Mark Lai接觸華人歷史研究，直到近年再度走進CHSA館舍，深受協會保存全美多地華埠文物與史料使命所感動，因而決定大額捐助。他強調，真正的「開路先鋒」是19、20世紀來美奮鬥的華人移民，自己只是延續前人的精神。

當晚，華人歷史協會同時展出「彩繪熊貓」公共藝術募款計畫。協會與九位藝術家合作創作的熊貓雕塑，過去一年於華埠內展出，未來將進駐舊金山國際機場（San Francisco International Airport，SFO）博物館展出半年，預計吸引大量旅客目光。主辦方指出，相關贊助所得將全數用於教育推廣、學校參訪與歷史檔案保存。

「彩繪熊貓」公共藝術募款計畫，未來將進駐舊金山國際機場（SFO）博物館半年，預計將吸引大量旅客目光。（記者王子涵/攝影）

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）指出，華裔與亞裔美國人對美國社會的歷史貢獻，正面臨被忽視甚至被攻擊的處境，外界經常詢問民選官員「可以做什麼、應該怎麼做」，她的答案很清楚，就是支持華人歷史協會。她表示，CHSA不僅致力保存華裔歷史，更是在為社區與下一代守護未來。

陳詩敏呼籲民眾以捐款等實際行動支持CHSA，共同守護歷史，並提到市府已將林肯公園（Lincoln Park）內約2萬名早期華人移民的安葬地，正式列為歷史地標，以此紀念無法「回家」的先民，呼籲社區持續支持華人歷史協會，向這些真正的開路先鋒致敬。

多位民選官員在致詞中肯定CHSA的角色，指出在華裔與亞裔歷史與貢獻屢遭忽視甚至攻擊的當下，保存歷史即是守護未來。

州眾議員楊馳馬（Matt Haney）表示，華埠先民在歧視與排斥中來到舊金山，建立起社區、機構與企業，並進一步投身民權運動，為全體美國人爭取平等權利，這段歷史必須被完整講述。他強調，美國本身就是一個移民故事，而舊金山在其中占有核心地位，唯有讓更多人理解這段歷史，社會才能共同成長，因為未來同樣仰賴這段關係與華人社區對加州乃至世界的貢獻。

楊馳馬宣布，將在今年提出法案，推動加州正式設立「李小龍紀念日」。（記者王子涵╱攝影）

楊馳馬指出，李小龍的故事正是其中極為重要的一環：這位生於舊金山、往返美中的文化象徵，將中華數千年文化與美國多元社會相互融合，進而影響全球，不僅體現族群團結與多元包容，也觸及媒體再現、身體與精神力量等普世議題，而這正是華人歷史協會多年來持續努力講述的故事。他當布，將於今年提出法案，推動加州正式設立「李小龍紀念日」。

華人歷史協會成立於1963年，總部位於舊金山華埠，由一群學者與社區領袖發起，源於對華裔移民歷史長期被忽視甚至抹除的關切，致力蒐集與保存華人在美國的真實經驗與集體記憶。

