聖荷西爆警匪槍戰 30歲死者涉多起搶劫與劫車

聖荷西警察局局長約瑟夫向公眾說明市中心的槍擊事件。（取材自SJPD官方臉書）

聖荷西 警方日前與一名涉及連環搶劫與劫車的嫌犯爆發激烈槍戰，案件持續引發關注。嫌犯在最終與警方對峙前，已在南灣多地犯下多起暴力犯罪 。

警方表示，30歲嫌犯穆罕默德．侯賽因（Mohamed Husien），居住於戴維斯市（Davis），在數日內涉嫌一連串搶劫與劫車行為，最終於周三下午在聖荷西與警方交火後遭擊斃。目前，針對整起事件仍有多項調查同步進行中，包括警方開槍是否符合規範。

警方在位於Coleman Avenue的一間7-Eleven的監視器畫面中看到，侯賽因於周日深夜接近午夜時分，與另一名同夥持槍、持刀闖入商店搶劫。當時兩名歹徒從大馬路進入店內，其中一人持槍、另一人持刀，威脅店員打開收銀機。嫌犯在前一晚曾搶劫位於McKee Road的Countryside Liquors酒類商店。該店店主已將相關監視器影像提供警方，作為調查證據。

到了周三，警方展開追捕行動，車輛追逐一路從聖荷西延伸至霍利斯特（Hollister）後再返回，期間嫌犯在兩地皆與警方爆發槍戰。最終的激烈交火發生在聖荷西市區一處路口。

該路口於周五正式重新開放。附近一處電動車 停車場的工作人員也檢查場內豪華車輛，確認是否遭流彈擊中受損。警方指出，在這場槍戰中，一名聖荷西警局警佐頭部中彈，目前已返家休養，情況穩定。

依照程序，所有警察涉及致命槍擊案件，均須接受嚴格審查。本案正由聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室負責刑事調查，另由警局內部事務單位、市檢察官辦公室及獨立警務稽核官辦公室進行行政審查。警方表示，將全面釐清嫌犯的行動路線與警方用槍時機，確保調查公開透明。