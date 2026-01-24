舊金山教會街大型公共藝術 為超級盃預熱

這次以巨幅乙烯基壁貼形式呈現，完整包覆教會街一側玻璃外牆，全長約433呎、高66呎，橫跨整個街區。(舊金山市中心發展公司提供)

舊金山 市中心再添大型公共藝術裝飾，舊金山市中心發展公司（San Francisco Downtown Development Corporation）21日宣布，將與舊金山當代藝術館（ICA SF）合作，於市中心米慎街夾第四街與第五街之間，推出國際知名當代藝術家吉布森（Jeffrey Gibson）的大型公共藝術裝置「THIS BURNING WORLD」，作品預計於超級盃 前夕完整亮相。

該作品將覆蓋原Bloomingdale's百貨、現為舊金山中心（San Francisco Centre）的一整個街區立面，轉化為對外開放、免費參觀的公共藝術空間，成為2026年舊金山藝術周期間最具指標性的戶外裝置之一。主辦單位表示，這項計畫希望在超級盃、第59屆職業碗與未來世界盃等大型活動前夕，為市中心創造更多可停留、可觀賞的公共文化場域。

「THIS BURNING WORLD」改編自吉布森於2022年在ICA SF發表的同名影像作品，這次以巨幅乙烯基壁貼形式呈現，完整包覆教會街一側玻璃外牆，全長約433呎、高66呎，橫跨整個街區。作品座落於芳草地文化核心區，周邊包括舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）、Yerba Buena藝術中心（YBCA）、非裔僑民博物館（MoAD）及莫斯康會展中心（Moscone Center），同時也是重要交通動線之一。

吉布森表示，作品的概念源自原住民 的「親族哲學」，將自然環境視為人類的祖先與延伸。他指出，人類若忽視土地的永續與尊嚴，最終傷害的也是自身，THIS BURNING WORLD希望促成集體凝視與反思，讓藝術成為連結城市與公共想像的媒介。

市中心發展公司指出，該計畫為其市中心活化策略的一部分。市中心發展公司近年已宣布超過6000萬元的投資與承諾，透過Downtown First Thursdays、清潔與安全服務擴編，以及公共空間改善計畫，打造具可見度的城市體驗，吸引民眾回流市中心。市中心發展公司執行長Shola Olatoye表示，公共藝術能改變人們對街道的感受，這正是DDC支持此案的核心原因。

ICA SF創辦館長兼首席策展人加斯（Alison Gass）指出，隨著ICA SF於2026年正式轉型為「游牧式、全市型」運作模式，將當代藝術帶入城市日常成為重要使命，這件作品也象徵藝術從博物館走向街道，觸及更廣泛的觀眾。