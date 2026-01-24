舊金山漁人碼頭 推鄧金斯蟹新吃法

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。(本報檔案照)
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。(本報檔案照)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，鄧金斯蟹季（Dungeness crab）正值旺季，舊金山漁人碼頭（Fisherman's Wharf）推出了全新品嘗方式。

每周六，顧客可前往碼頭從漁船直接購買螃蟹，隨後將這些甲殼類生物帶至碼頭上的臨時魚市，現場烹製。

該快閃魚市於本月早些時候商業捕撈季開啟後正式運營，將持續至3月底。魚市還直接銷售當地漁民清理切好的魚，這些漁民可以在船上出售整魚，但不能出售魚片。

「我們期待顧客為螃蟹而來，為魚類留駐，」運營該項目的舊金山蟹船船主協會（San Francisco Crab Boat Owners』 Association）理事貝茨（Sarah Bates）表示。

舊金山市第三區議員李爾德（Danny Sauter）指出，該項目獲得舊金山港務局（Port of San Francisco）和漁人碼頭社區福利區（Fisherman’s Wharf Community Benefit District）支持，旨在建立公眾與本地漁民的直接聯繫。

他在聲明中強調：「我們既在扶持海洋經濟，也為居民遊客提供最鮮活的海產。」

半月灣（Half Moon Bay）的Pillar Point Harbor港數十年來允許船上銷售鄧金斯蟹，但舊金山直至2021年才開放此項業務。今年更是首次實現現場烹製蟹類。

貝茨指出，灣區漁業船隊連續三年遭遇商業鮭魚（Salmon）捕撈季關閉的重創，此前多年又因鄧金斯蟹捕撈季縮短而受挫。該市場將助力推廣更多本地特色產品，如黑鱈魚（black cod）、灣區直捕大比目魚（halibut）及長鰭金槍魚（albacore，將於後期上市）。

「我們正努力向舊金山展示所有捕撈成果，」貝茨強調，「多年來我們過度依賴蟹類和鮭魚。」

海鮮市場開放時間為每周六上午8點至下午2點，持續至3月，地址位於Al Scoma Way 101號（碼頭無停車位，請尋找周邊路邊停車位及停車場）。鄧金斯蟹售價每磅10美元，烹製費另加每磅2美元。鮮魚片包括：岩魚（rock fish）每磅17美元、黑鱈魚每磅19美元、比目魚每磅24美元。主辦方建議攜帶冷藏箱等容器。烹製及冷卻過程約需25分鐘，不含螃蟹清洗服務。

僅售活蟹及整魚的漁船多數於周六、周日（偶有周五及周一）清晨6時至7時在45號碼頭及47號碼頭開始銷售。漁船位置可查詢sfport.com/offboatsales。最新營業時間、價格及其他詳情可通過FishLine手機應用、舊金山漁船直銷Facebook群組及Instagram獲取。

