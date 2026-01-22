可從學徒做到退休…「永恆加州」簽署40年建築勞工協議

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
億萬富豪支持的「永恆加州」開發案簽署史上規模最大的建築勞工協議，有效期長達40年，將創造出53萬個全新就業機會。圖為「永恆加州」執行長斯拉梅克。（美聯社）
開發公司「永恆加州」（California Forever）20日宣布，該公司已和納巴蘇拉諾建築貿易委員會（Napa/Solano Building Trades Council）和北加州木匠工會（Northern California Carpenters Union）簽署了史上最大建築勞工協議。

根據聖荷西信使報報導，這份勞工協議的有效期為40年，適用範圍涵蓋「永恆加州」在蘇拉諾縣擁有的近7萬畝土地。協議規定，該土地上所有基礎設施、公共工程、大型商業、辦公、零售、工業、國防和能源項目，都將透過獨立的專案勞工協議（Project Labor Agreements）使用工會勞工進行建設。

「永恆加州」執行長斯拉梅克（Jan Sramek）表示，這項協議有助復興加州的創新精神，並重振加州的中產階級。

前瓦卡維爾（Vacaville）市長、現任北加州木匠工會公共關係與政府事務主任的勞利特（Ron Rowlett）說：「在這項計畫中，勞工可以從學徒做起，一直做到退休，而且全程都可以在他們參與建設的社區中生活。這項協議為私人投資和工會如何攜手共創美好未來，樹立了新全國性黃金標準。」

灣區委員會經濟研究院（Bay Area Council Economic Institute）對「永恆加州」的「蘇森市擴建計畫」（Suisun Expansion Plan）和「蘇拉諾縣造船廠計畫」（Solano Shipyard Plan）進行了分析，發現這項開發案在協議有效期間每年可創造1萬7000個建築工作機會，每人每年平均收入將為10萬零8000美元。分析還發現，這項開發案將建設17萬個包含各類型住房的單位。

灣區委員會經濟研究院預測，「永恆加州」每年可帶來160億美元稅收，其中30億美元將歸地方政府所有，41億美元歸加州政府所有，90億美元歸聯邦政府所有。報告寫道：「這些稅收將為蘇拉諾縣，乃至整個加州創造一個穩定、長期的經濟基礎。」

報告稱，這項計畫將創造出53萬個全新就業機會，其中22萬5000個位於新城市，20萬零5000個位於蘇拉諾縣其他地區，這些職位的平均年薪可達12萬3600美元，比蘇拉諾縣目前平均年薪高出25%。

