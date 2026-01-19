我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

1/19、1/20分區停電 市政中心與列治文區1萬7600戶受影響

記者李怡／舊金山報導
PG&E本周分區停電，市政中心與列治文區住戶受影響。（記者李怡／攝影）
PG&E本周分區停電，市政中心與列治文區住戶受影響。（記者李怡／攝影）

太平洋瓦電公司（PG&E）18日(周日)宣布，為配合修復上月發生火災並導致全市大停電的舊金山米慎街(Mission)變電站，將在本周一(19日)和周二(20日)，分別對舊金山兩個社區實施計畫性停電。據了解，舊金山市府、居民與小商戶已提前收到此次斷電通知。

去年12月20日，因米慎變電站發生火災，導致舊金山全市超過13萬戶家庭與商業用戶停電，約占全市用電戶數三分之一。事故發生在聖誕節前的周六，引發民眾強烈不滿。事後PG&E需繞過受損變電站，改以臨時電網與發電機供電，其中包括設於列治文區的臨時發電設備，噪音問題亦引起居民投訴。

PG&E表示，目前相關修復工程已完成，正準備將電力系統從臨時配置轉回正常運作，因此需要短暫切斷部分區域電力，以確保轉換安全。

首波也是時間最長的一次計畫性停電，將於周一凌晨過後開始，影響市政中心（Civic Center）一帶約3600戶住家與商家用電。PG&E指出，停電時間最長可能達12小時，預計中午前後恢復供電。

第二次計畫性停電則安排在周二凌晨，影響列治文區約1萬4000戶，用電中斷時間預計僅約兩小時。PG&E表示，待米慎變電站全面恢復運作後，將移除設於24街與Balboa街一帶的臨時發電機。

PG&E公司強調，已透過簡訊、語音留言及電子郵件通知受影響用戶，提醒居民提前做好準備。民眾如有疑問，可致電PG&E客服專線800-743-5002查詢。

市府提醒，停電期間請特別留意長者、醫療設備使用者及商家營運安排，並提前為手機、照明與必要設備充電，以降低不便。

舊金山 聖誕節 復工

上一則

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

下一則

張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會

延伸閱讀

舊金山本周一和周二分區停電　市政中心與列治文區住戶受影響

舊金山本周一和周二分區停電　市政中心與列治文區住戶受影響
舊金山市長專欄／舊金山不只要復甦 還要更好

舊金山市長專欄／舊金山不只要復甦 還要更好
舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低

舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低
舊金山大停電算帳 市議員提案追責PG&E

舊金山大停電算帳 市議員提案追責PG&E
列治文區變壓器起火 PG&E再傳突發停電 逾1.1萬戶受影響

列治文區變壓器起火 PG&E再傳突發停電 逾1.1萬戶受影響

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲