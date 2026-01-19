金山小商業 可免費使用門前走廊

舊金山小商業可免費使用門前走廊空間。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長羅偉 ( Daniel Lurie)日前在發表年度市情咨文（State of the City Address）時宣布，市府將持續簡化法規、降低營運成本，讓小商業能更容易在舊金山生存與發展。其中一項對商家最直接的利多政策是：小商業可免費使用店面門前的人行走廊與公共空間，不再收取相關費用。

羅偉表示，小商業是舊金山社區經濟與街區活力的核心，市府過去繁複的規定與高昂費用，讓不少商家在疫情後元氣大傷，甚至被迫關門。新政策的目的，就是「把空間還給商家，把活力帶回街道」。

根據市府說明，這項政策延續並制度化疫情期間的戶外經營措施，餐館、咖啡店、零售商與服務業者，可在符合安全與無障礙規範下，使用店門前的走廊、人行道邊緣作為戶外座位、展示或顧客等候空間，免申請費、免使用費，大幅降低經營門檻。

對華埠 與市中心商家而言，這項政策被視為「實際有感」的紓困措施。多名小商家指出，過去光是申請門前空間，就要面對複雜流程與數千美元費用。如今免費開放，等於直接減輕營運壓力，也讓街道更有人氣。

羅偉在咨文中強調，市府未來將持續「砍紅線、減收費」，包括加快許可流程、檢討不合時宜的規定，讓想做生意的人不用先被行政成本嚇退。他指出，當街道熱鬧、商家撐得下去，城市的安全感與經濟自然會回來。

市府官員補充，這項免費使用門前走廊的政策，特別有助於租金高昂、空間有限的社區型商業，像是華埠、北岸、小義大利與市中心一帶，有助吸引人潮、促進消費，也讓居民更願意在社區停留。

世情咨文中，羅偉多次提及「讓舊金山重新成為適合做生意、也適合生活的城市」，並承諾市府會與市議會及社區合作，確保政策真正落實到街頭，而不是停留在紙上。