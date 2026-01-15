1500萬刮刮樂彩票 聖荷西酒舖售出

聖荷西一家酒類商店售出1500萬美元刮刮樂彩票。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一張價值1500萬美元的加州 刮刮樂彩票（scratcher）在聖荷西 一家酒類商店售出，成為本周全州公布的數張千萬美元級中獎彩票中的最高獎項。

據加州彩券局（California Lottery）周一（12日）發布的新聞稿顯示，這張來自「40 Years of Play!」刮刮樂系列的中獎彩票購自聖荷西Snell大道6027號的Mike′s Liquor商店。

中獎者為達尼洛阿德（Nardin Daniloadeh）。

聖荷西中獎事件是加州全境總額2600萬美元獎金發放程序的一部分。

北好萊塢（North Hollywood）Vallarta超市售出一張500萬美元刮刮樂，另有三位玩家分別在莫德斯度（Modesto）、波莫那（Pomona，洛杉磯縣）和卡邁利洛（Camarillo，范杜拉縣）購得「Instant Prize Crossword Scratchers」刮刮樂，各中200萬美元大獎。

彩票官員呼籲理性博彩。如需免費保密支持，請致電800-426-2537或訪問800gambler.chat。