我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

食品價大漲 灣區通膨年增率急升

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
主要受食品價格上漲影響，灣區通膨率創一年多來最大增幅。（美聯社）
主要受食品價格上漲影響，灣區通膨率創一年多來最大增幅。（美聯社）

灣區通貨膨脹率12月創下逾一年以來最快增速，主要受食品價格快速上漲的影響，汽油價格則持續下跌。

聖荷西信使報報導，根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的最新報告，灣區消費者物價指數上個月上升3%，升幅是自2024年6月以來最大。報告指出，12月份全國消費者物價指數按年率計算上升了2.7%。

BMO Capital Markets美國首席經濟學家安德森（Scott Anderson）說：「灣區通貨膨脹離結束還很遠，近幾個月來不斷加劇，抹殺了過去一年多來的經濟復甦成果。這讓灣區消費者十分沮喪，因為他們要為食物和日常用品支付更高的費用。」

聖荷西智庫「矽谷聯創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「這對灣區消費者來說無疑是雪上加霜。我們面臨全國最高的住房成本，意味居民已經將收入最大一部分用於償還房貸和支付房租。在灣區，居民將一半、甚至更多的收入用於住房並不罕見。」

美國勞工統計局的數據顯示，食品價格上漲是導致灣區通膨率飆升的主要原因之一，物價年增率高達4.3%，是兩年多來最快。上一次最快的物價年增率發生在2023年8月，為4.5%。

根據報告，灣區消費者12月的總食品支出（grocery cost，定義為在家消費的食品）較去年同期高出5.7%，創下自2023年3月以來最大漲幅。不過，肉類、家禽、魚類和雞蛋的價格下降了5.1%。外食支出則比去年同期高出2.9%，為自2025年4月以來最高。

灣區汽油價格自2024年7月以來一直穩定下降，其他價格下跌的消費類別還包括服飾、新車和二手車。

在就業方面，美國勞工統計局的數據顯示，截至去年11月的一年內，灣區共減少了約1萬9300個工作機會。經濟學家指出，疲軟的就業市場可能抑制薪資成長。

信使報指出，儘管灣區消費物價漲幅高於往年，但與2022年和2023年相比仍屬溫和。根據數據，灣區消費物價2022年6月飆漲6.8%，創下近40年來最大年度漲幅。

灣區 油價 聖荷西

上一則

空氣汙染籠罩灣區 觸發警報

下一則

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

延伸閱讀

聖荷西市長馬漢 考慮參選州長

聖荷西市長馬漢 考慮參選州長
南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下

南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下
聖塔克拉拉縣預算緊 仍編13億預算照顧兒少

聖塔克拉拉縣預算緊 仍編13億預算照顧兒少
聖荷西Valley Fair梅西百貨搶案 顧客見義勇為制止劫匪

聖荷西Valley Fair梅西百貨搶案 顧客見義勇為制止劫匪
聖荷西Valley Fair梅西百貨搶案 顧客見義勇為出手阻止劫匪

聖荷西Valley Fair梅西百貨搶案 顧客見義勇為出手阻止劫匪

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議