10年間殺害5親生兒 狠父多項謀殺罪名成立

佩雷斯（Paul Allen Perez）於2020年被捕。(宇洛縣警長辦公室)

北加州 最令人震驚的懸案之一終於定案，一名流浪漢父親在十年間謀殺了五個僅數月大的親生孩子，6日陪審團裁決多項謀殺罪名成立。

舊金山紀事報報導，宇洛縣 陪審團裁定一名居無定所的父親在近十年間謀殺了五名幼兒，DNA 技術的進步最終確認了受害者和兇手的身分，為北加州最令人震驚的懸案之一畫上了句號。

宇洛縣地檢長辦公室稱，現年63歲的被告佩雷斯（Paul Allen Perez）被判犯有多項謀殺罪，以及一項以可能造成嚴重身體傷害並導致死亡的暴力襲擊8歲以下兒童罪。陪審團也認定這些罪行涉及多起謀殺。這項法律認定允許法院判處更重的刑罰。

佩雷斯面臨終身監禁不得假釋，將於4月6日被判刑。這些謀殺案發生在1992年至2001年間，地點遍布加州中部和北部。這起案件的線索始於2007年，一名漁民在塢德蘭東部的康威河口（Conway Slough）發現了一個被重物壓住並沉入水中的冷藏箱，裡面有一具嬰兒遺骸。調查人員認定這是一起謀殺案，並保存了DNA證據。

2019年10月，當局利用DNA技術確認嬰兒的身份為尼可•佩雷斯（Nikko Lee Perez）。這項突破促使調查人員重啟此案，並最終確認佩雷斯是孩子的生父。之後，親緣DNA分析將他與另外四名兒童的死亡連接起來。

「我們之所以能站在這裡，是因為正如全國其他案件所展現的那樣，DNA的科學性和力量已經證明，惡魔和殺人犯再也無法永遠逍遙法外了。」宇洛縣地檢長雷西格（Jeff Reisig）在2020年宣布逮捕行動的新聞發布會上說。

官方稱那五名嬰兒遇害時均不到六個月大。檢方稱，佩雷斯在案發期間居無定所，輾轉流離於加州中部各地。「這些罪行純粹是邪惡的，」雷西格在宣判後發表聲明說。「被告應該在監獄中度過餘生。願遇害的孩子們終於能夠安息。」