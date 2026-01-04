舊金山市長專欄／20226重建警隊秩序 確保財政穩健

舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）

各位「世界日報 」讀者們，新年快樂。

2025年已經過去，我們大家一起邁入了2026年。

過去的一年標誌著我們城市走過了一個實實在在的轉捩點。我們上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。犯罪率下降，經濟開始振興，以及最重要的是，多年來首次，民眾開始對我們的城市有了信心，認為我們城市正走在正確的方向上。

在本地執法部門的不懈努力下，尤其是高科技手段的協助下，舊金山 去年所有犯罪率均呈現下降的趨勢， 整體犯罪率下降25%，其中暴力罪案下降18%，財產罪案下降27%。汽車盜竊案下降44%，入屋爆竊案下降29%，凶殺案更是跌至自1954年以來最低。

新的一年，希望透過我「重建警隊秩序」的政策，可以繼續增加警員人數，進一步維護舊金山的治安，尤其是明年在多個全國乃至全球的大型活動都在舊金山或灣區 舉辦之際，正是彰顯舊金山的國際影響力以及向全世界展現我們復甦的好時機。

在此感謝舊金山警察局，舊金山縣警局以及其他本地執法部門。感謝他們的努力，讓2025年成為舊金山歷史上最安全的年份之一。當然我們不會滿足於這些成績。我希望給出一個清晰的訊息，作為舊金山市長，我們不會容忍你到舊金山犯罪、販毒，我們會對犯罪行為進行嚴厲打擊以及起訴。

展望2026年，舊金山依然面對不少的挑戰。

首先就是財政預算上的挑戰。 舊金山市府在未來兩個財政年度面臨共9億3600萬的赤字。對此，我已經向市府各部門發出制定明年預算指標，那就是要所有部門減少約4億元的財政支出，以此維持我們的財政案平衡穩定。

接下來，我的辦公室會與各市府部門、市議會、社區領袖以及勞工領袖密切溝通，力求制定出負責任且優先核心服務的預算案，以全體舊金山居民為福祉，保證清潔與安全的街道，夯實經濟復甦基礎。

新年伊始，我們不會放慢腳步。我們會繼續這個發展的勢頭，因勢利導，改善我們居民的日常生活，共同邁向一個更可負擔、活力四射以及堅韌不摧的舊金山。千里之行始於足下，我們才剛剛出發。