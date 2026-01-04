我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

舊金山市長專欄／20226重建警隊秩序 確保財政穩健

舊金山市長辦公室提供
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）

各位「世界日報」讀者們，新年快樂。

2025年已經過去，我們大家一起邁入了2026年。

過去的一年標誌著我們城市走過了一個實實在在的轉捩點。我們上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。犯罪率下降，經濟開始振興，以及最重要的是，多年來首次，民眾開始對我們的城市有了信心，認為我們城市正走在正確的方向上。

在本地執法部門的不懈努力下，尤其是高科技手段的協助下，舊金山去年所有犯罪率均呈現下降的趨勢， 整體犯罪率下降25%，其中暴力罪案下降18%，財產罪案下降27%。汽車盜竊案下降44%，入屋爆竊案下降29%，凶殺案更是跌至自1954年以來最低。

新的一年，希望透過我「重建警隊秩序」的政策，可以繼續增加警員人數，進一步維護舊金山的治安，尤其是明年在多個全國乃至全球的大型活動都在舊金山或灣區舉辦之際，正是彰顯舊金山的國際影響力以及向全世界展現我們復甦的好時機。

在此感謝舊金山警察局，舊金山縣警局以及其他本地執法部門。感謝他們的努力，讓2025年成為舊金山歷史上最安全的年份之一。當然我們不會滿足於這些成績。我希望給出一個清晰的訊息，作為舊金山市長，我們不會容忍你到舊金山犯罪、販毒，我們會對犯罪行為進行嚴厲打擊以及起訴。

展望2026年，舊金山依然面對不少的挑戰。

首先就是財政預算上的挑戰。 舊金山市府在未來兩個財政年度面臨共9億3600萬的赤字。對此，我已經向市府各部門發出制定明年預算指標，那就是要所有部門減少約4億元的財政支出，以此維持我們的財政案平衡穩定。

接下來，我的辦公室會與各市府部門、市議會、社區領袖以及勞工領袖密切溝通，力求制定出負責任且優先核心服務的預算案，以全體舊金山居民為福祉，保證清潔與安全的街道，夯實經濟復甦基礎。

新年伊始，我們不會放慢腳步。我們會繼續這個發展的勢頭，因勢利導，改善我們居民的日常生活，共同邁向一個更可負擔、活力四射以及堅韌不摧的舊金山。千里之行始於足下，我們才剛剛出發。

讓我們一起加油！

舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成...
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成...
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成...
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成...
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成...
舊金山市府上下一心有了不少進步，包括更安全的街道、更繁榮的市中心以及完善一個以成果為導向的市府架構。（舊金山市府提供）

舊金山 灣區 世界日報

上一則

華人車禍理賠「1關鍵被忽略」 白卡負擔的醫療費全被討回

下一則

加碼布局…Palo Alto Networks砸千萬 聖塔克拉拉購地

延伸閱讀

湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清

湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清
年長、獨居、貧富兩級化…疫後舊金山人口結構劇變

年長、獨居、貧富兩級化…疫後舊金山人口結構劇變
破產陰影下 Saks百貨售聯合廣場核心資產

破產陰影下 Saks百貨售聯合廣場核心資產
退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權

退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權
舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議

舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
登錄加州未認領財產官方網站，可以查詢到自己名下的未認領資產。（取自加州政府網站）

新移民易忽略…快上加州官方這網站 找回「遺忘的錢」

2025-12-30 18:00

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境