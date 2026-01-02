我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山警方因使用記錄車牌的Flock攝像頭，遭到退休教師起訴。（本報檔案照）
舊金山警方因使用記錄車牌的Flock攝像頭，遭到退休教師起訴。（本報檔案照）

退休教師摩爾（Michael Moore）每日駕車接送子女及購物的行程毫無可疑之處，本不值得關注。但他提起訴訟稱，由於該市車牌識別系統（license plate readers），其守法行為正被違憲的「奧威爾式」（Orwellian）監控網絡追蹤。

據「舊金山標準報」報導，摩爾周一在舊金山聯邦法院提交的訴狀，是首例質疑該市使用Flock Safety公司製造運營的車牌識別攝像頭的訴訟。

訴狀稱使用Flock攝像頭構成非法搜查，侵犯了其第四修正案保障的隱私權和結社權。摩爾指控市政府還違反了加州禁止外州執法機構使用此類數據的法律。

該訴訟旨在迫使舊金山停止使用該技術。

Flock 公司的攝像頭於2024年3月在舊金山主要道路安裝，通過監控技術記錄車牌信息並提供過往車輛描述，相關數據將存儲供州執法部門使用。

警方稱車牌識別系統有助於打擊犯罪，但尚不清楚具體有多少案件直接受益於Flock系統。然而舊金山的數據已被州外執法機構及聯邦移民當局調取，此舉違反了舊金山警局（SFPD）禁止配合移民執法的規定。

SFPD此前承認外部機構曾在限定時間內檢索其Flock數據，已公開訪問機構名單，並承諾禁止州外機構進行檢索。

訴狀指出，舊金山警局的「監控天羅地網」（surveillance dragnet）記錄了每位舊金山駕駛者的出行軌跡，任何能訪問Flock系統的人都能查看這些信息。

訴訟指出，舊金山警局「違反了社會長期形成的共識：個人長期活動軌跡及社交關係應屬隱私範疇。由於被告方未經搜查令實施監控，放任警員自行決定何時以何種方式調取覆蓋舊金山及周邊地區每位居民的行動紀錄，此類搜查行為顯然不合理。」

若聯邦法官批准此集體訴訟，舊金山所有持證駕車者均有資格參與。

屋崙警察局（Oakland Police Department）及聖荷西市（San Jose）也因使用Flock攝像頭遭同類訴訟。

舊金山 移民 加州

上一則

氣象局發布強風警報 灣區周末恐再停電

下一則

超級盃、世界盃大賽 亞裔女任灣區主辦委員會執行長

延伸閱讀

舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議

舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議
舊金山男涉街頭勒死愛犬 檢控重罪

舊金山男涉街頭勒死愛犬 檢控重罪
Y'all的家鄉味

Y'all的家鄉味
長榮航空第四代豪經艙有感升級 3月派飛舊金山

長榮航空第四代豪經艙有感升級 3月派飛舊金山
金山元旦街頭派對雨天照樣辦 估將吸引2萬人

金山元旦街頭派對雨天照樣辦 估將吸引2萬人

熱門新聞

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭