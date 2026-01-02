退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權

舊金山警方因使用記錄車牌的Flock攝像頭，遭到退休教師起訴。（本報檔案照）

退休教師摩爾（Michael Moore）每日駕車接送子女及購物的行程毫無可疑之處，本不值得關注。但他提起訴訟稱，由於該市車牌識別系統（license plate readers），其守法行為正被違憲的「奧威爾式」（Orwellian）監控網絡追蹤。

據「舊金山 標準報」報導，摩爾周一在舊金山聯邦法院提交的訴狀，是首例質疑該市使用Flock Safety公司製造運營的車牌識別攝像頭的訴訟。

訴狀稱使用Flock攝像頭構成非法搜查，侵犯了其第四修正案保障的隱私權和結社權。摩爾指控市政府還違反了加州 禁止外州執法機構使用此類數據的法律。

該訴訟旨在迫使舊金山停止使用該技術。

Flock 公司的攝像頭於2024年3月在舊金山主要道路安裝，通過監控技術記錄車牌信息並提供過往車輛描述，相關數據將存儲供州執法部門使用。

警方稱車牌識別系統有助於打擊犯罪，但尚不清楚具體有多少案件直接受益於Flock系統。然而舊金山的數據已被州外執法機構及聯邦移民 當局調取，此舉違反了舊金山警局（SFPD）禁止配合移民執法的規定。

SFPD此前承認外部機構曾在限定時間內檢索其Flock數據，已公開訪問機構名單，並承諾禁止州外機構進行檢索。

訴狀指出，舊金山警局的「監控天羅地網」（surveillance dragnet）記錄了每位舊金山駕駛者的出行軌跡，任何能訪問Flock系統的人都能查看這些信息。

訴訟指出，舊金山警局「違反了社會長期形成的共識：個人長期活動軌跡及社交關係應屬隱私範疇。由於被告方未經搜查令實施監控，放任警員自行決定何時以何種方式調取覆蓋舊金山及周邊地區每位居民的行動紀錄，此類搜查行為顯然不合理。」

若聯邦法官批准此集體訴訟，舊金山所有持證駕車者均有資格參與。

屋崙警察局（Oakland Police Department）及聖荷西市（San Jose）也因使用Flock攝像頭遭同類訴訟。