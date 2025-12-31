PG&E明年起調降用戶電費、瓦斯費

太瓦洋瓦電表示，明年1月起將開始下調一般用戶的電費和瓦斯費。（美聯社）

經過數年費率每月調漲，太平洋瓦電（PG&E）在一份新監管文件中披露，2026年起將下調用戶的電費 和瓦斯費。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，根據太平洋瓦電提供的訊息，從2026年1月起第一個帳單周期開始，太平洋瓦電一般住宅用戶每月平均的電費和瓦斯費預計將降至285美元。太平洋瓦電表示，用戶費用降低是因為某些成本從費率基礎中被刪除。

太平洋瓦電資深費率總監皮爾森（Sharon Pierson）在會議上說：「我們過去幾年電價上漲主要是因為野火防治成本增加。」

太平洋瓦電電費分析總監柯納斯基（Benjamin Kolnowski）指出，部分與野火以及與溫室氣體法規相關的支出，也將在春季時退出費率基礎，可能有助進一步降低用戶帳單金額。

太平洋瓦電指出，2026年初將是他們連續第二年降低用戶費用。數據顯示，電費占太平洋瓦電用戶每月費用的70%。

根據太平洋瓦電的估算，從2026年1月起，一般用戶每月平均電費將為203美元，比2025年1月低10美元，降幅為3.8%；每月平均瓦斯費預計將為82美元，比2025年1月低2美元，降幅為2.4%。

雖然太平洋瓦電用戶明年1月的帳單費用可能有所下降，但根據信使報的分析，太平洋瓦電用戶的帳單金額仍將比2023年1月的241美元高出18.3%。

與此同時，一些不確定性仍然存在。加州 公用事業委員會（Public Utilities Commission）先前曾允諾太平洋瓦電可暫時性恢復某些成本，但尚未作出最終裁決。

加州公用事業委員會可能會在至少三起案件中作出最終裁決，包括一些與野火損失和瓦斯系統安全相關的事項。根據公用事業委員在這些案件中的最終決定，用戶帳單費用可能上漲，也可能下降。

消費者權益組織「公用事業改革網路」（The Utility Reform Network）執行董事湯尼（Mark Toney）說：「如果太平洋瓦電不撤回目前在加州公用事業委員會中待審的十項漲價申請，那所謂的降價說法不過是一種障眼法。」