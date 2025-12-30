羅偉任命 2華裔續任市府委員會委員

Tim Tung續任公民一般責任債券監督委員會委員。（取自Linkedin頁面）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）29日集中宣佈了八個政府任命，加入市府多個委員會、諮詢委員會與監督委員會。市府表示，新任與續任人選將與市長團隊合作，守護家庭安全與健康、提升政府服務效率，並推動舊金山經濟復甦。

此次人事任命涵蓋兩位華裔，Edward A. Chow續任衛生委員會（Health Commission）委員，Tim Tung續任公民一般責任債券監督委員會（Citizens’ General Obligation Bond Oversight Committee）委員。

羅偉表示，新任委員在公共服務與社區領導領域累積數十年經驗，將有助市府更有效支持家庭、促進公共健康，並提升市政服務品質；他期待與新任及續任委員攜手合作，強化社區韌性，持續推動城市復甦。

根據市府網站，Edward A. Chow醫師在舊金山土生土長，作為內科專科醫師在舊金山行醫逾五十年，長期致力於公共衛生與社區醫療服務，現任舊金山衛生委員會主席。Edward Chow自1989年起獲任命加入衛生委員會，歷經五位市長任期，四十多年來持續推動醫療可近性與縮減健康不平等。

他曾任Jade Health Care Medical Group總裁兼執行長，該集團隸屬東華醫院體系（Chinese Hospital），亦曾擔任華人 社區醫療協會執行長、華人社區健康計畫（Chinese Community Health Plan）首席醫療官，並曾服務於加州Anthem Blue Cross醫師關係委員會。

目前Edward Chow主持舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）聯合會議委員會，並擔任財務與規畫委員會及Laguna Honda醫院聯合會議委員會成員。