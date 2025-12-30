我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

羅偉任命 2華裔續任市府委員會委員

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Tim Tung續任公民一般責任債券監督委員會委員。（取自Linkedin頁面）
Tim Tung續任公民一般責任債券監督委員會委員。（取自Linkedin頁面）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）29日集中宣佈了八個政府任命，加入市府多個委員會、諮詢委員會與監督委員會。市府表示，新任與續任人選將與市長團隊合作，守護家庭安全與健康、提升政府服務效率，並推動舊金山經濟復甦。

此次人事任命涵蓋兩位華裔，Edward A. Chow續任衛生委員會（Health Commission）委員，Tim Tung續任公民一般責任債券監督委員會（Citizens’ General Obligation Bond Oversight Committee）委員。

羅偉表示，新任委員在公共服務與社區領導領域累積數十年經驗，將有助市府更有效支持家庭、促進公共健康，並提升市政服務品質；他期待與新任及續任委員攜手合作，強化社區韌性，持續推動城市復甦。

根據市府網站，Edward A. Chow醫師在舊金山土生土長，作為內科專科醫師在舊金山行醫逾五十年，長期致力於公共衛生與社區醫療服務，現任舊金山衛生委員會主席。Edward Chow自1989年起獲任命加入衛生委員會，歷經五位市長任期，四十多年來持續推動醫療可近性與縮減健康不平等。

他曾任Jade Health Care Medical Group總裁兼執行長，該集團隸屬東華醫院體系（Chinese Hospital），亦曾擔任華人社區醫療協會執行長、華人社區健康計畫（Chinese Community Health Plan）首席醫療官，並曾服務於加州Anthem Blue Cross醫師關係委員會。

目前Edward Chow主持舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）聯合會議委員會，並擔任財務與規畫委員會及Laguna Honda醫院聯合會議委員會成員。

Tim Tung為資深公共財政與投資分析專家，現任標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）主任分析師，已發表逾625份評級報告，涵蓋市政融資、水務系統與再生能源專案；曾負責聖荷西市50億美元債務投資組合，並活躍於公共財務相關專業組織。自2025年年初，Tim Tung在柏克萊加大擔任生成性AI教學組成員。

Edward Chow自1989年起獲任命加入衛生委員會，歷經五位市長任期，四十...
Edward Chow自1989年起獲任命加入衛生委員會，歷經五位市長任期，四十多年來持續推動醫療可近性與縮減健康不平等。（取自舊金山市府官網）

舊金山 羅偉 華人

上一則

列治文區變壓器起火 PG&E再傳突發停電 逾1.1萬戶受影響

下一則

加州流感季表面平靜「廢水監測」現警報

延伸閱讀

Waymo、Uber商務車 獲准重返市場街

Waymo、Uber商務車 獲准重返市場街
金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度

金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度
羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電

羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電
公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位

公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位
羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

熱門新聞

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對