我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

灣區今年10大新聞 AI成長列榜首 紐森、移民局也上榜

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年10月，輝達公司（Nvidia）成為史上首家市值突破5兆美元的公司。圖為聯合創辦人兼執行長黃仁勳。(美聯社)
今年10月，輝達公司（Nvidia）成為史上首家市值突破5兆美元的公司。圖為聯合創辦人兼執行長黃仁勳。(美聯社)

2025年，自動駕駛汽車駛入灣區高速公路，人工智慧重塑了教室和辦公室，圍繞著住房、移民和公共安全的政治鬥爭滲透到日常生活中。這些變化催生了一系列灣區的重大新聞，對當地經濟、居民和文化，甚至在某些情況下對世界都產生了深遠的影響。

以下是聖荷西信使報(Mercury News)評出2025年灣區的十大新聞上半部分：

1.人工智慧的爆炸性成長

今年10月，總部位於聖克拉拉的Nvidia輝達公司（另譯英偉達）成為史上首家市值突破5兆美元的公司。這家公司於1993年在東聖荷西的一家Denny's餐廳創立。執行長兼聯合創始人黃仁勳（Jensen Huang）幼年時從台灣移民到美國，在俄勒岡州立大學和史丹福大學獲得電機工程學位之前，他曾做過洗碗工和餐廳服務員。如今，他的淨資產飆升至約1520億美元，據富比世(Forbes)報導，他已成為全球第八大富豪。

輝達取得如此成就的原因是製造了驅動人工智慧的晶片。2025年，人工智慧無所不在，而灣區正是其中心。這項技術日益改變人們的工作、學習、旅行和娛樂方式。這場繁榮帶動了包括Google、Meta 和 AMD 在內的灣區科技巨頭，推動了招聘，推高了住房需求，並加速了高耗能數據中心的建設。

但同時也引發了不安：版權之爭、深度偽造虛假信息、對大規模失業的擔憂以及對投機泡沫的警告。甚至出現了人工智慧系統未來可能被用於武器化的科幻場景。

2.紐森會競選總統嗎？

擔任加州州長近七年後，紐森在2025年成為民主黨最具攻擊性的全國性人物之一，主要得益於他將自己定位為川普總統的主要對手。

川普第二任期內，加州曾50次起訴他的政府。紐森對移民突襲、環境政策倒退和關稅增幅等議題展開反擊。當川普施壓德州重新畫分國會選區以利於共和黨時，紐森的回應是將第50號提案提交加州公投，擴大了民主黨主導的選區。選民以壓倒性優勢通過了該提案。

紐森在社群媒體上不斷嘲諷川普，經常模仿總統的對抗風格。

2028年總統競選周期尚處於早期階段，紐森也存在一些弱點，例如遊民問題和加州高昂的生活成本。

儘管距離州長任期結束還有一年，但根據PPIC 12月份的民調，紐森的支持率上升至55%，比一年前提高了10個百分點。在全國範圍內，Real Clear Politics網站8月至12月的民調平均值顯示，他領先潛在的民主黨競爭對手，包括賀錦麗、布塔朱吉(Pete Buttigieg)和普里茨克（JB Pritzker）。

紐森在好萊塢和矽谷擁有雄厚的資金支持。他精力充沛，精通媒體運作，願意採取進攻策略。這些優勢能否轉化為一場成功的全國競選，目前仍是未知數。

3.移民執法局突襲

2025年，川普政府的移民打壓行動在灣區引發軒然大波。聯邦執法人員，其中許多人戴著口罩在工作場所、法院、教堂和學校附近逮捕民眾。全州範圍內，數千人被驅逐出境：其中一些是罪犯，另一些是長期居住在美國的居民，幼年時被帶到美國，或從事低收入工作。在某些情況下，公民遭到錯誤拘留。

川普也向洛杉磯和芝加哥等城市派遣了邊境巡邏隊和國民警衛隊，並計畫在灣區進行類似的部署。10月23日，在舊金山市長羅偉和包括黃仁勳及班尼歐夫(Mark Benioff)等幾位科技公司高層敦促川普撤回行動後，情況發生了變化。

這一轉變避免了活動人士與聯邦當局之間的暴力衝突。但包括紐森在內的灣區領導人警告說，緊張局勢將持續到 2026 年。

4.金州女武神隊（Golden State Valkyries）驚豔的首季

5月16日，超過1萬8000名球迷湧入舊金山大通中心球場。他們並非為了觀看勇士隊的比賽，而是為了給金州女武神隊加油。

這支WNBA新軍是聯盟17年來首支新成立的球隊，灣區球迷立刻熱情地擁抱了它。女武神隊22場主場比賽全數售罄，創下上座率紀錄，並成為聯盟史上唯一一支在首季就打進季後賽的新軍。

5.備受愛戴的屋崙橄欖球教練比姆(John Beam)遇害

從1987年到2003年，比姆擔任屋崙天際線高中(Skyline High School)的橄欖球主教練，指導了數百名年輕人，其中許多人來自貧困家庭。在他執教期間，他取得了160勝33負的戰績。之後，他前往蘭尼學院(Laney College)，繼續在球場內外塑造學生的人生。

在他的指導下，超過100名球員進入了NCAA一級聯賽。幾乎所有人都順利畢業或轉入四年制大學。其中幾人甚至進入了NFL。 2019年，他的執教經歷被Netflix紀錄片「孤注一擲」（Last Chance U）收錄。

11月13日，比姆在蘭尼學院遭槍擊身亡，當時他擔任該校的體育主管。前球員歐文（Cedric Irving Jr.）被控謀殺，犯案動機尚不清楚。

12月10日，數百人參加了他的追悼會。屋崙市長芭芭拉李(Barbara Lee)表示：「45年來，當其他人退縮時，他總是挺身而出。在年輕人對自己失去信心之前，他就相信他們。」(上)

紐森在2025年成為民主黨最具攻擊性的全國性人物之一，得益於他將自己定位為川普總...
紐森在2025年成為民主黨最具攻擊性的全國性人物之一，得益於他將自己定位為川普總統的主要對手。(美聯社)

紐森 灣區 川普

上一則

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

延伸閱讀

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭
川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業
泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果

泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果
與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話

與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話
澤倫斯基抵達佛州 美東時間下午1時會川普

澤倫斯基抵達佛州 美東時間下午1時會川普

熱門新聞

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控