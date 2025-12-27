聖誕次日「節禮日」 從酬謝僕人變享樂購物日

聖誕節次日為「節禮日」（Boxing Day），贈送「聖誕禮盒」，如今已演變為放鬆身心、縱情享樂以及購物的日子。（新華社）

在英國（Britain）及澳洲 （Australia）、加拿大 （Canada）等國家，聖誕節 次日被稱為「節禮日」（BoxingDay），是世俗性的全國性節日。以下來自「美聯社」（Associated Press）的報導，簡要介紹了該日名稱的由來及慶祝方式：

無需拳擊手套：儘管無人確知「節禮（英文字同拳擊）日」名稱的起源，但它與拳擊運動毫無關聯。最廣為流傳的說法源於社會上層人士的傳統習俗：在聖誕節次日，他們會向僕役和工匠贈送裝有錢財禮物的「聖誕禮盒」。這被視為對僕人全年服務的酬謝。

另有觀點認為源於聖誕後教堂門外放置捐款箱的習俗，所募善款用於援助社會底層群體，讓他們也能感受聖誕喜悅。

還有說法追溯至英國海軍傳統：遠航時船上會封存裝有錢財的箱子，若航程順利，便將箱中款項交給神職人員分發給窮人。

雖存在其他解釋，但顯然這個名稱與現代人趁假日湧向大型賣場搶購電視電腦等商品的消費習慣毫無關聯。

大英國協的財富共享: 無人確知節禮日起源於何時，但有人認為可追溯至數百年前，當時僕人們在為主人籌備聖誕慶典忙得不可開交後，會在聖誕節次日獲得休息日。

另有觀點將該習俗溯源至更早的羅馬時期，當時人們習慣用盒子收錢–據說羅馬入侵者將此習俗帶入英國，後被神職人員沿用，用盒子為弱勢群體募捐。

這一傳統在維多利亞時代（Victorian era）廣受歡迎，並延續至今。大英帝國雖已成往事，但加拿大、澳大利亞和肯亞等大英國協國家仍保留著節禮日的慶祝習俗。

既然不打拳擊，人們在節禮日究竟做什麼？

如今的節禮日已演變為放鬆身心、縱情享樂以及購物的日子。各類體育賽事充斥著這一天（包括專為沙發觀眾設計的馬拉松式足球轉播），人們常敞開家門招待親友，共享火雞、火腿，或許還有聖誕大餐剩下的半瓶葡萄酒。

在英國，過去這天人們常在霜凍籠罩的鄉間進行獵狐活動，但這項傳統已於十餘年前基本被禁止。取而代之的是蓬勃發展的「節禮日大減價」（Boxing Day Sales），眾多英國人聖誕後的倦怠被百貨商店的低價誘惑所驅散，爭先恐後搶購打折商品。