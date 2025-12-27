華埠花園角路橋明年拆 不受當地人歡迎 卻是知名滑板勝地

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
由於不受居民歡迎，舊金山市府決定於明年拆除花園角行人路橋。（取自谷歌地圖）
大雨過後，舊金山華埠這座橋上滿是濕漉漉的垃圾，水泥牆上遍布鳥屎，三兩行人靜靜地坐著聊天。

對某些人來說，這座橋是一處地標，但如今，唯一能讓人記得其歷史的，只有橋頭兩側的金屬牌匾，其中一塊原本寫著「禁止滑板和單車通行」的牌匾，已被刮得面目全非。

SFGate表示，這座橋橫跨Kearny Street，連接華埠花園角和對面的希爾頓飯店，寬28呎，官方名稱是「羅蘭和凱瑟琳·洛社區橋」（Dr. Rolland and Kathryn Lowe Community Bridge），但幾乎無人使用此名稱，大部分的人稱這座寬28呎的橋為「花園角行人路橋」（Portsmouth Square pedestrian bridge）。媒體過去把這座橋貶為「通往無處之橋」和「舊金山最令人討厭的橋」。

然而，這座被滑板愛好者稱為「中國堤岸」（China Banks）的橋享譽全球，在滑板專業雜誌Thrasher中出現過無數次。這座橋對普通人來說似乎沒有任何特別之處，卻是難度最高的滑板場地之一。

藝術史學家，也是滑板專家巴洛（Ted Barrow）談到這座橋的重要性時說：「如果你問全世界任何一位滑板愛好者，世界上最著名的滑板地點在哪裡，他們一定會說是『中國堤岸』。」

不過，作為花園角廣場大規模改建計畫的一部分，舊金山市政府將在明年夏秋兩季之間拆除這座屹立了半個世紀的橋，其滑板運動的輝煌歷史也將一併被抹去。

這座橋於1971年正式對外開放使用。而在1973年抓地力更強的聚氨酯（urethane）滑板輪被發明出來後，滑板可以更容易貼合「中國堤岸」橋陡峭的U型斜面，因此開始受到滑板愛好者歡迎。巴洛認為，在舊金山Bush Street和Powell Street一帶長大的滑板好手阿基米德（Mike “Arco” Archimedes）可能是第一個在「中國堤岸」上滑滑板的人。

隨著這座橋的消息傳開，手提攝影機也開始普及，滑板好手在「中國堤岸」展現的各種技巧和較量都被錄影下來，傳到全球各地。

這座橋雖然對外開放，但屬於希爾頓飯店所有，滑板運動被明令禁止。在90年代這座橋最受歡迎之時，滑板愛好者經常要躲避保安的取締，這一幕也被Thrasher的紀錄片捕捉下來。

雖然深受滑板愛好者歡迎，當地居民並不喜歡這座橋，認為它占據了小型公園裡寶貴的空間，而且讓公園變得陰暗潮濕。根據舊金山市府收集的2017-2018年社區回饋，77%華埠居民支持拆除這座橋。

巴洛感嘆說：「如果它還能再存在另一個50年，將會繼續是一個令人驚嘆的滑板勝地。滑板運動的極限將永遠無法超越『中國堤岸』。」

舊金山華埠花園角行人路橋看似平凡，卻是全球最著名的滑板勝地。（取自谷歌地圖）
