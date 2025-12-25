狂風暴雨後放晴 金山海傍公路旁 民眾享受難得陽光

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧。（記者王子涵／攝影）
在經歷一夜的狂風暴雨後，灣區在平安夜上午終於放晴，舊金山市民也走出家門，享受這近一周以來難得的好天氣。

24日上午，舊金山海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧。公路最南邊搭建的滑板坡道最受歡迎，孩子們控製著滑板、小輪車、踏板車一次次地嘗試做出特技動作，試圖把過去幾天在家積攢的力氣都使完。

沙灘是狗狗的遊樂場，主人故意將球拋入浪花中，試圖給狗狗造成難題，而這都被「天生的遊泳健將」一一化解。

不少慵懶的年輕人則是盯上了海傍公路中央的吊床，一趟就是半個小時。而路中央的跑者和騎者也比平時更加賣力，因為大家都知道，溫暖的陽光是短暫的，風雨天氣將在下午重返灣區。

氣象報告顯示，中到大雨在平安夜24日7時至9時間抵達舊金山，最強降雨恐導致道路積水。風雨來襲時，陣風可達每小時35至45哩，通過灣區大橋將受到強勁側風的影響，將使行車更加困難。雨勢與強風在當晚約10時前後移向柏克萊與屋崙，並不排除零星雷擊。

午夜前後，天氣條件進一步惡化。風暴單體可能帶來最高每小時65哩的強陣風、每小時最多1吋的降雨量，並存在低度龍捲風風險。整體而言，此次風雨強度與周二晚間的風暴相當，但若多波降雨與雷暴持續至聖誕節當天，影響恐將疊加。

海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧，公路最南邊搭建的滑...
國家氣象局氣象學家弗林（Dylan Flynn）表示，當下是另一套獨立的天氣系統，但體感將「幾乎一模一樣」，風雨高峰將出現在夜間，並在聖誕節當天持續影響。弗林指出，強風是最大的威脅。

記者24日觀察，德利市山頂區域社區，由於道路起伏加之狂風在夜間肆虐，不少居民推出的垃圾桶都被掀翻，垃圾、水瓶散落各地。家住地勢較高的非裔居民Dream告訴本報記者，早晨出門他發現門口的垃圾桶不見了，一看已經被吹到下一個街口。

「這已經不是第一次發生了。」Dream說，「不過鄰里都會自覺地把門前垃圾清理乾淨。」

氣象單位已對包括舊金山在內的沿海地區發布強風警報，自週三晚間8時至週四上午10時，南向陣風最高可達每小時65哩。內陸地區如屋崙與聖荷西，同一時段也發布強風諮詢，陣風上看每小時55哩。

灣區居民在周三清晨醒來時見到藍天，此前一夜沿岸地區風速一度超過每小時60英里。氣象單位表示，風雨在夜間至周四清晨再次達到高峰，並於聖誕節當天以多波形式持續影響。

弗林形容，若有人一夜好眠，「恭喜你，睡得比大多數人都好」，並指出23日晚間確實是一場強烈風暴，尤其在沿海地區。

平安夜上午，灣區天空終於放晴，市民也走出家門，享受這近一周以來難得的好天氣。（記...
海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧，公路最南邊搭建的滑...
灣區 舊金山 聖誕節

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

