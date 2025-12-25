狂風暴雨後放晴 金山海傍公路旁 民眾享受難得陽光

海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧。（記者王子涵／攝影）

在經歷一夜的狂風暴雨後，灣區 在平安夜上午終於放晴，舊金山 市民也走出家門，享受這近一周以來難得的好天氣。

24日上午，舊金山海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧。公路最南邊搭建的滑板坡道最受歡迎，孩子們控製著滑板、小輪車、踏板車一次次地嘗試做出特技動作，試圖把過去幾天在家積攢的力氣都使完。

沙灘是狗狗的遊樂場，主人故意將球拋入浪花中，試圖給狗狗造成難題，而這都被「天生的遊泳健將」一一化解。

不少慵懶的年輕人則是盯上了海傍公路中央的吊床，一趟就是半個小時。而路中央的跑者和騎者也比平時更加賣力，因為大家都知道，溫暖的陽光是短暫的，風雨天氣將在下午重返灣區。

氣象報告顯示，中到大雨在平安夜24日7時至9時間抵達舊金山，最強降雨恐導致道路積水。風雨來襲時，陣風可達每小時35至45哩，通過灣區大橋將受到強勁側風的影響，將使行車更加困難。雨勢與強風在當晚約10時前後移向柏克萊與屋崙，並不排除零星雷擊。

午夜前後，天氣條件進一步惡化。風暴單體可能帶來最高每小時65哩的強陣風、每小時最多1吋的降雨量，並存在低度龍捲風風險。整體而言，此次風雨強度與周二晚間的風暴相當，但若多波降雨與雷暴持續至聖誕節 當天，影響恐將疊加。

國家氣象局氣象學家弗林（Dylan Flynn）表示，當下是另一套獨立的天氣系統，但體感將「幾乎一模一樣」，風雨高峰將出現在夜間，並在聖誕節當天持續影響。弗林指出，強風是最大的威脅。

記者24日觀察，德利市山頂區域社區，由於道路起伏加之狂風在夜間肆虐，不少居民推出的垃圾桶都被掀翻，垃圾、水瓶散落各地。家住地勢較高的非裔居民Dream告訴本報記者，早晨出門他發現門口的垃圾桶不見了，一看已經被吹到下一個街口。

「這已經不是第一次發生了。」Dream說，「不過鄰里都會自覺地把門前垃圾清理乾淨。」

氣象單位已對包括舊金山在內的沿海地區發布強風警報，自週三晚間8時至週四上午10時，南向陣風最高可達每小時65哩。內陸地區如屋崙與聖荷西，同一時段也發布強風諮詢，陣風上看每小時55哩。

灣區居民在周三清晨醒來時見到藍天，此前一夜沿岸地區風速一度超過每小時60英里。氣象單位表示，風雨在夜間至周四清晨再次達到高峰，並於聖誕節當天以多波形式持續影響。

弗林形容，若有人一夜好眠，「恭喜你，睡得比大多數人都好」，並指出23日晚間確實是一場強烈風暴，尤其在沿海地區。

平安夜上午，灣區天空終於放晴，市民也走出家門，享受這近一周以來難得的好天氣。（記者王子涵／攝影）