華女棄矽谷高薪 轉職「走扁帶」極限運動網紅 吸粉逾300萬人

Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

一名華裔女子放棄灣區 高薪科技工作，全心投入職業走繩者與極端運動內容網紅，她的決心令人欽佩，且讓我們看她如何續創人生巔峰。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，布里安娜葉（Breannah Yeh）不僅僅是一位極限運動網紅，她經常在瘋傳的視頻中，在國家公園、大城市甚至洶湧的海浪之上，用一根僅1吋寬的尼龍帶保持平衡。她也是一位意想不到的勵志人物，激勵那些在科技業之外苦苦思索人生方向的灣區科技工作者。

五年前，這位屋崙人正努力平衡在巴洛阿圖一份高強度的科技工作和她真正的愛好——一項名為「走扁帶」（slacklining）的小眾運動。這項運動常被描述為更極限版的走鋼索。許多個夜晚她輾轉反側，不知所措的自問：是應該冒險嘗試這項收入微薄的嗜好，還是應該堅持一份收入潛力高的穩定職業？

「我一直都知道自己想做什麼，」她說，「我只是不確定自己能否靠它謀生。」這正是矽谷 許多人面臨的困境。過去三年裡，灣區已有超過五萬名科技工作者失業，曾經穩定的科技業如今變得愈發動盪不安。然而，許多科技從業人員並沒有追求其他興趣，而是湧入競爭日益激烈的求職市場，希望能獲得豐厚的薪水、股票選擇權和優渥的福利。

對於那些不願意追逐夢想、冒險嘗試新職業的科技工作者來說，她的故事提醒他們，可以將與科技相關的技能轉化為截然不同的成功。短短五年間，她就從一家快速發展的科技公司的中階員工，搖身一變，成為美國發展最快的極限運動之一——走扁帶運動的代表人物。

「她肯定是走扁帶運動中最有名的人，對吧？」她的多年好友兼室友福特納（Michael Fortner）說，「幾乎每個人都看過她的視頻，這也是現在這項運動如此受歡迎的重要原因。」

她在異國他鄉拍攝的驚險刺激的走扁帶視頻，為她在TikTok和Instagram上贏得了超過300萬名粉絲，也讓她積累了一批又一批的贊助商，並多次登上MrBeast屢創紀錄的YouTube頻道。「最重要的是，」她說，「我希望人們能夠感受到做自己的力量。」