舊金山市長專欄／年終報告：改善公安、衛生 促經濟復甦

舊金山市長羅偉推動「Permit SF」計畫，簡化許可證流程，以幫助企業運營， 促進經濟發展。（市政府提供）

各位「世界日報」的讀者們，祝各位冬至平安、聖誕快樂、新年快樂！

在不知不覺間，2025年已經踏入尾聲，而我也有這個榮幸能成為你們的市長將近一年了。在這過去的一年，我們共同面對了不少的挑戰。透過全市的努力，我們順利度過，也為我們市內最弱勢的群體提供了安心的保障。回想這些時刻，我非常感動。而和很多工薪族一樣，現在也是我向各位呈上年終報告的時候。

在我上任的347天中，大家不厭其煩地聽到我不斷重複的三大施政重點：公共安全、街道衛生、以及經濟復甦。

公共安全

截至目前為止，舊金山 的整體罪案率已經降至歷史新低。這包括全市罪案率整體下降三成；聯合廣場及金融區下降四成。相比起疫情 前，暴力犯罪 下降34%；而財產犯罪下降54%。

罪案率的大幅下降不僅有賴於本地執法部門的通力合作，更有舊金山警方能使用更先進的技術，例如自動車牌閱讀器、無人機等技術有關。但單靠技術依然不足以保障普羅大眾的安全，我們需要更多的警員。通過市長辦公室的計畫，舊金山警隊錄得的警員人數今年首度呈淨增長，也就是說，新投入警隊的人數超過了離職或退休的人數。

舊金山市長羅偉說，舊金山警隊錄得的新警員，今年首度呈淨增長，也就是，新投入警隊的人數超過了離職或退休的人數。（市政府提供）

街道衛生

根據舊金山市最新統計，街上露宿者帳篷數量已經連續多個季度持續下降，跌至2019年開始統計以來最低紀錄。當然，我並不滿足於現在的情況，市府各部門仍有很多工作。

我上任後，著手改變個別部門在處理無家可歸者議題上各自為政的問題，成立了由應急管理局統籌的跨部門社區街頭小組，以社區為單位，先派駐到最嚴重的社區。目前為止，社區街頭小組已經為接近兩千名無家可歸者安排庇護及相關服務。但正如之前我和大家也說過，如果僅僅單純提供床位，而沒有相對應有針對性的服務與治療，我們只會不斷陷入循環。我上任以來，舊金山已經新設了500個床位，並且這些床位都滿足不同的服務需要。

2026年，我的辦公室會繼續不懈努力，令街頭的無家可歸者能接受與之對應的治療。我已經宣布了將成立快速執法支援評估及轉介中心（RESET）。這個新的中心可以大大減少前線警員處理在街頭服食藥物的人員所需的時間，之前無論是將這些人士帶到急診室或監獄都需要大量時間排隊及辦理手續等。有了這個中心，警員就可以盡快回到街頭，無論是巡邏或是執法，真正服務市民。

我們給出的訊息很清晰：舊金山街頭不再是販賣或服食毒品的市場。

舊金山市長羅偉說，舊金山的復甦靠市中心區，不只因是稅收重要來源，繁榮、人潮湧湧的市中心，更有助舊金山擺脱疫情時的衰頹形象。（市政府提供）

經濟復甦

舊金山的復甦靠市中心區，最主要的原因是市中心區乃舊金山的稅收重要來源之一，而且繁榮、人潮洶湧的市中心區，也有助舊金山擺脫疫情時的衰頹形象。

在今年，我們推出了城市之心計畫，與商界合作活化市中心的商業空間。我們透過市中心發展組織共同籌得6000萬，投入社區大使、小商業基金和深度清潔街道等計畫。

在今年的前三季，舊金山的辦公商業樓宇買賣活躍度位於全國首列。Moscone會展中心的使用率增長了36%，帶動附近酒店訂房率增加61%。稅收比之前預測超出11%。

舊金山公共交通乘客數已經達到了疫情以來最高，而在過去的感恩節假期，舊金山機場的遊客數達到歷史新高，超過疫情前的水平。

當然，這些顯示舊金山正在步入復甦的跡象與數字，不是我想看到的最終結果。舊金山超過六成的居民和我一樣，相信我們的城市正在正確的方向與軌道前進，這個數字在一年前只有不到三成。

最後，我以我的「口頭禪」，也是為對舊金山的期許結尾︰Let′s go, San Francisco。加油，舊金山。