公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位

舊金山緊急狀態授權加速動員，一年新增逾百治療與復原床位。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會日前就「芬太尼 公共衛生緊急狀態」執行成效，向市長羅偉 提出質詢。羅偉表示，自市議會通過相關緊急條例後，市府得以跳過部分繁瑣程序，快速動用資源，在住房、治療與公共安全層面取得具體進展。

羅偉指出，該緊急條例賦予市府更大的行政彈性，可加速撥款、聘僱與簽署合約。過去一年內，無家可歸者與住房局（HSH）已在此架構下簽署31項合約與一項租約，新增219張臨時住房床位。其中60張為以復原為導向的床位，另提供594個分散式住房名額，並強化對大型車宿相關策略的支援。

公共衛生局（DPH）也多次運用緊急權限，迅速設立新的心理健康與物質濫用治療計畫，約新增150張治療與復原床位，以回應街頭芬太尼危機帶來的醫療需求。

此外市府與人文服務局（HSA）合作，加速核發補助，延續「社區安全大使」計畫，支援田德隆、中市場區與教會區等高需求社區。市長辦公室創新部門則與舊金山警局（SFPD）合作，透過Civic Bridge計畫引入公益顧問資源，協助加快警力招募流程。

羅偉表示，芬太尼緊急狀態條例讓市府能以「危機等級」的速度回應問題，證明在非常時期，行政彈性能直接轉化為實際成果。他強調，市府將持續以挽救生命、改善街區安全為核心，確保資源能真正落實到最需要的地方。