我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山緊急狀態授權加速動員，一年新增逾百治療與復原床位。（記者李怡／攝影）
舊金山緊急狀態授權加速動員，一年新增逾百治療與復原床位。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會日前就「芬太尼公共衛生緊急狀態」執行成效，向市長羅偉提出質詢。羅偉表示，自市議會通過相關緊急條例後，市府得以跳過部分繁瑣程序，快速動用資源，在住房、治療與公共安全層面取得具體進展。

羅偉指出，該緊急條例賦予市府更大的行政彈性，可加速撥款、聘僱與簽署合約。過去一年內，無家可歸者與住房局（HSH）已在此架構下簽署31項合約與一項租約，新增219張臨時住房床位。其中60張為以復原為導向的床位，另提供594個分散式住房名額，並強化對大型車宿相關策略的支援。

公共衛生局（DPH）也多次運用緊急權限，迅速設立新的心理健康與物質濫用治療計畫，約新增150張治療與復原床位，以回應街頭芬太尼危機帶來的醫療需求。

此外市府與人文服務局（HSA）合作，加速核發補助，延續「社區安全大使」計畫，支援田德隆、中市場區與教會區等高需求社區。市長辦公室創新部門則與舊金山警局（SFPD）合作，透過Civic Bridge計畫引入公益顧問資源，協助加快警力招募流程。

羅偉表示，芬太尼緊急狀態條例讓市府能以「危機等級」的速度回應問題，證明在非常時期，行政彈性能直接轉化為實際成果。他強調，市府將持續以挽救生命、改善街區安全為核心，確保資源能真正落實到最需要的地方。

羅偉 芬太尼 舊金山

上一則

膳食補充品含壯陽藥 FDA緊急召回

下一則

南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力

延伸閱讀

羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地
市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升
羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全
支持謝里爾連任二區市議員 羅偉首度表態

支持謝里爾連任二區市議員 羅偉首度表態
金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年