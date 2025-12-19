機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解

舊金山、屋崙機場更名爭議，雙方接近達成和解。（記者李怡／攝影）

延宕近一年的機場更名商標訴訟出現轉機。舊金山 市與屋崙 市已就屋崙國際機場更名引發的商標爭議，達成初步和解共識，相關協議目前仍待最終批准。

根據18日提交法院的文件，雙方是在16日進行一場長達12小時以上的調解後，達成暫定協議。由於雙方已接近和解，原定於19日舉行的法院聽證會已被延後。

這起訴訟源於屋崙市將原本的「屋崙國際機場」更名為「San Francisco Bay Oakland International Airport」，引發舊金山市不滿。舊金山方面認為，新名稱涉及「San Francisco」字樣，可能造成旅客混淆，並侵犯其商標與城市品牌權益，遂於2024年對屋崙市及其港務委員會提起訴訟。屋崙港務委員會負責營運屋崙市機場。

在訴訟期間，屋崙方面曾再次調整機場英文名稱，改為「Oakland San Francisco Bay Airport」，舊金山隨後申請在訴訟中增加相關主張。原本法院預計就此申請進行聽證，但北加州 聯邦法院法官希克森（Thomas S. Hixson）考量雙方已達成暫定和解，決定暫緩相關程序。

截至目前，舊金山市府律師辦公室與屋崙港務局均未對和解內容發表評論，協議細節尚未公開。

外界普遍關注，此案不僅涉及城市品牌與商標權利，也反映灣區城市間在觀光、航空與區域形象上的競爭與協調。若和解正式通過，將為這場備受矚目的城市法律攻防畫下句點。