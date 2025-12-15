49人隊大勝泰坦 晉級季後賽機率高達98%

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
49人目前是國聯第6號種子，根據聯盟官方的預測，晉級季後賽的幾率高達98%。(路透)
NFL周日賽中，舊金山49人（San Francisco 49ers）主場以37：24戰勝弱旅田納西泰坦隊，目前以10勝4負的戰績幾乎確保挺進季後賽

14日的比賽觀賞性十足，49人巧妙的進攻與富有變化的防守再次得以展現。目前例行賽只剩3場比賽，49人目前是國聯第6號種子，根據聯盟官方的預測，晉級季後賽的機率高達98%。

49人最近一個月取得4連勝，這對在賽季初就接連陷入傷病麻煩、戰力平庸的球隊來說，球員和球迷都感到振奮，如今球隊甚至有機會搶下國聯第1種子與首輪輪空。

分區對手公羊與海鷹周日同樣贏球，戰績都來到11勝3敗。但只要49人隊在最後3場全勝，就能讓所有變數煙消雲散。下週，他們將對上小馬隊。

14日對陣的泰坦隊，賽前被視為聯盟最弱的三支球隊之一，卻在上半場與49人隊打得有來有往。這也讓部分專家再次強調，49人隊的10勝4敗戰績，是建立在「軟柿子」對手之上。

但目前NFL聯盟中並沒有真正的超級球隊，因此49人隊與球迷懷抱超級盃夢想，也並不瘋狂。

49人隊的進攻，如今幾乎回到滿血狀態，儘管已送走情緒低落、爆發力十足的外接手艾尤克（Brandon Aiyuk），但整體火力依舊驚人。

聯盟中，很少有球隊能比得上49人隊四大進攻武器的組合：四分衛勃迪（Brock Purdy）、近端鋒基托（George Kittle）、跑衛麥卡佛裡（Christian McCaffrey）與外接手皮爾索（Ricky Pearsall），而在週日「四大金剛」全數登場。

49人隊在前五次進攻中全數得分，橫跨至第三節，拿下4次達陣與1次射門，而且沒有任何輕鬆得分的回合。前4次達陣推進距離分別為70、70、67與95碼。

季後賽 NFL 超級盃

