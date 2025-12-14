掌握稅改與房市布局 世報理財講座反應熱烈

現場座無虛席。（記者龔玥／攝影）

距離2026年美國稅改正式上路尚有一段時間，但關乎報稅、資產配置與房地產 投資的焦慮，已提前在社區蔓延。12月13日上午由世界日報舊金山 社主辦的「2026稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」在庫比蒂諾愛加倍商務中心登場，現場座無虛席，不少民眾提早到場占位，全程專注聆聽，問答時段提問不斷，顯示社區對新稅制及投資方向的高度關切。

會場一側備有茶水與點心，不少參加者一邊做筆記、一邊交流討論，氣氛熱絡卻不失專注。從準退休 族到雙薪家庭，與會者背景多元，但共同點都是希望在稅改前，提前為未來幾年做好財務布局。

本次講座聚焦稅務、房產與投資三大主題，由灣區知名會計師王榮玫、房地產專家蔡瑞聲，以及多元投資顧問公司負責人周威宇聯手解析2026年稅改可能帶來的實質影響，內容以實務操作為導向，深受現場民眾好評。

王榮玫率先解析川普新一輪稅改對中產家庭、高齡族群與小企業主的影響。她指出，標準扣除額提高，是最直接影響多數家庭的變化之一。未來夫妻合併申報的標準扣除額將提高至3萬1500美元，等同於一筆免稅收入，對雙薪家庭而言是實質利多。

她也提醒，65歲以上長者還可享有額外的年長者加成扣除，每人6000美元，使高齡夫妻的總扣除額最高可達4萬6700美元，但須留意所得門檻限制，收入過高恐無法全額適用。她多次強調，稅改下「試算」比以往更重要，錯用制度反而可能增加稅負。

現場氣氛熱烈，觀眾提問踴躍，王榮玫對每一個問題皆耐心詳盡回應；不少聽眾因座位較遠看不清投影內容，乾脆起身拍照記錄，全程專注投入。

在房地產議題上，房產專家蔡瑞聲從北加州城市發展與人口流動切入，分析未來三年房市可能出現的新機會。他指出，除了傳統的南灣與舊金山，部分大學城與內陸城市因房價基期較低、租金回報率高，逐漸成為投資人關注的「衛星市場」。他以實際案例說明，部分地區透過ADU（附屬住宅單元）與學生出租模式，可在控制成本下創造穩定現金流，引發不少聽眾追問細節。「現在不是沒有機會，而是機會長得不一樣了，」他提醒投資人必須更重視區域發展與政策方向。

投資顧問周威宇則介紹近年在高資產族群中備受關注的「DST 1031 Exchange」。他說明，DST讓投資人能在延稅的同時，免除自行管理房產的壓力，適合準備退休或希望簡化資產結構的族群。DST同時具備「延稅、省心與穩定現金流」三項優勢，加上DST資產在持有期間仍具增值潛力，因此愈來愈多人將其視為退休財務規畫與資產傳承的長期策略，有些投資人甚至還可搭配721 Exchange，做出更多的投資組合變化，不過他也提醒，DST有合格投資人門檻，投資前應充分了解風險與流動性限制。

隨著講座在熱烈互動中告一段落，不少與會者仍意猶未盡，會後主動留下與講者交流，針對自身稅務與投資規畫進一步請教。