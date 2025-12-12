我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

日落區社區領袖周紹鋆 遞表參選第4區市議員

記者李怡／舊金山報導
日落區社區領袖周紹鋆遞表參選第四區市議員。（本報檔案照）
日落區社區領袖周紹鋆遞表參選第四區市議員。（本報檔案照）

舊金山日落區社區領袖、曾主導罷免前第四區市議員殷嘉立(Joel Engardio)行動的華人周紹鋆(Albert Chow)，於11日在舊金山市政廳選務處正式宣布參選第四區市議員，並提交參選文件。消息一出，立即引發日落區居民與商家的高度關注。

周紹鋆長期參與日落區社區事務，近年因投身「Recall Engardio」罷免行動而受到選區居民注意。他表示，此次決定競逐市議會，是希望替日落區爭取更務實、貼近民生的市政政策，包括商家面臨的營運壓力、社區治安、家庭住房需求，以及提升市府行政效率等議題。

當天中午遞交參選文件時，與第四區居民、商家及社區領袖一同現身，正式啟動選戰。支持者指出，日落區近年面臨商業街區萎縮、公共安全疑慮與交通服務不足等挑戰，期望透過新的人選，讓市府聽見更明確的在地需求。

根據市選務處時程，明年第四區選舉被視為舊金山最受矚目的市議會選戰之一，各候選人在社區議題上的立場差異將成為選民判斷的關鍵因素。

周紹鋆在記者會上提出首波政見方向，包括振興日落區商業動能、增強家庭與學童安全、推動更透明的市府問責機制等。他表示：「日落區需要一位真正代表社區、理解居民需求的市議員。」

舊金山市長羅偉上周剛任命日落區華裔王兆倫(Alan Wong)出任第四區市議員。第四區涵蓋廣大日落區住宅區，是舊金山家庭結構最完整的選區之一，選情向來牽動市府政策走向。周紹鋆的加入，使本已受到關注的選戰再添變數。

