FBI警告：假冒健保公司新型詐騙 盯上華語社群

記者龔玥／聖荷西報導
FBI警告華語社群，小心新型詐騙。（取自FBI官網）
聯邦調查局（FBI）發布公共安全公告，警告美國境內華語社群正成為新型金融詐騙的目標。詐騙者假冒美國健保公司及執法單位，以威脅、偽造帳單及恐嚇手法迫使受害者提供個人資料，甚至支付高額款項。

根據FBI說明，詐騙者通常會以偽造的美國健保理賠部門電話號碼致電，來電內容全以中文進行。對方會聲稱受害人近期有外科手術的保險理賠申請，並要求受害人確認細節。隨後，詐騙者會透過視訊通話展示看似正式的醫療費用帳單，要求受害人付款。

若受害人否認曾申請理賠或否認有相關手術，來電者便會假裝將電話「轉接」至另一名自稱來自警察或檢調單位的人員。這名冒充執法人員的人會以受害人涉嫌違法為由，要求提供個人身分資料，並威脅可能遭到引渡或境外起訴，除非受害人立即支付一筆「保釋金」。

華人李女士表示，她經常接到類似來電。「對方說我報過一筆手術費用，我當場嚇到，因為根本沒有這回事。」對方語氣強硬，不斷催促她「立刻付款」，否則將影響她的信用紀錄。

FBI指出，有部分受害人甚至被要求下載特定視訊軟體，並保持24小時持續連線，讓詐騙者進行所謂的「監控」。此舉不僅侵犯隱私，也讓受害人進一步暴露於財務及個資風險中。FBI強調，健保公司不會以恐嚇方式要求付款，更不會透過電話要求民眾支付保釋金。該局呼籲民眾保持警覺，避免落入話術陷阱。

為避免受騙，FBI 提出防範建議：使用健保公司官網或官方客服電話核實理賠資訊。不要向陌生來電提供個人資料或健保登入資訊。不要匯款、轉帳或寄送金錢給未經核實的來電者。不要允許任何人遠端操控電腦，也不要接受任何形式的視訊「監控」。

FBI也呼籲，若民眾或親友遭遇此類冒名詐騙，應立即向IC3網路犯罪投訴中心（www.ic3.gov） 報案，並提供相關細節，包括電子郵件、電話號碼、涉案帳戶資訊及與詐騙者互動過程等證據。當局提醒民眾與企業保持警覺，加強資訊安全防護。

