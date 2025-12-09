柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是博士生

柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大 一名教授安裝祕密攝影機捉鬼，果然拍到一名華裔 博士候選人破壞同學的研究工作並造成器材損失。

聖荷西 信使報報導，一名教授察覺到有人在搞鬼──幾年來，電腦故障造成的損失高達4萬6855美元，而幾乎所有的損失似乎都害到了該校電子工程與電腦科學系特定的一名博士生。

教授懷疑到底是這名博士生的運氣實在太差，還是另有隱情。於是，他安裝了一個隱藏攝影機──偽裝在系裡的一台筆記型電腦中──鏡頭對準了那名博士生的電腦。

據警方稱，這一巧妙的安排拍到了另一名博士生鄒嘉瑞（音譯，Jiarui Zou，26歲）用某種工具破壞了那名博士生的電腦，導致筆記型電腦迸出火花。

現在，鄒嘉瑞被控三項重罪，罪名是蓄意破壞公物，涉及11月9日至10日期間三台電腦的損毀。指控稱，每次造成的損失都超過400美元。不過，據法庭紀錄顯示，報案的教授和受害學生都告訴警方，他們懷疑鄒嘉瑞也涉及了其他持續多年的類似事件。

法庭紀錄顯示，鄒嘉瑞於11月12日在柏克萊加大的科里宿舍大樓（Cory Hall）被捕，並拒絕與警方交代。紀錄顯示，鄒某將於12月15日首次出庭，但他目前已不在羈押狀態。警方沒有公布安裝隱藏攝影機的教授姓名。

當局表示，該教授事先獲得大樓管理單位的許可。據稱，受害者在網路上個人資料中列出的研究方向包括「可重構開關電容轉換器、高效混合開關電容轉換器、多電平轉換器和電源管理積體電路」。