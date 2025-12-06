好學生、理科生 汽車保費享折扣

我的頻道

記者張宏╱綜合報導
開車上路必須有保險，在更新汽車保險時，可和保險公司討論是否自己符合其折扣要求。（記者張宏／攝影）
好學生和理科生，竟然能省汽車保費。在萬物皆漲、每一分錢都要精打細算的時期，更新汽車保險時，不妨向保險公司討論是否符合各項折扣條件，除大家熟知的低里程與房屋保險捆綁折扣外，好學生與部分理科專業學生，能享有額外折扣。

華興保險CEO張國興表示，一般低里程數、以及汽車保險與房屋保險捆綁，能獲得多保單折扣；高中生與大學生，則有「好學生折扣」，例如高中生只要GPA達到3.0、各科至少為B，就符合資格；大學生則需上一個學期成績達 3.0，並修滿12個學分，約能省20%保費。由於學生族群的汽車保費本身就較高，能省則省。

此外，大學所修專業，也可能帶來一些折扣。主修計算機、數學、物理、化學等科系，無論大學還是碩士生，都能拿到15%到20%不等的折扣；但並非所有理科專業都有優惠，文科生更是幾乎沒有。這項政策曾引發是否涉「專業歧視」討論，但最後不了了之。部分特殊職業，如消防員、警察、護士與醫師，也可能享有相應折扣，民眾可向保險經紀人詢問細節。

物價上漲不只帶動保費走高，也提醒民眾注意提高責任險額度。張國興建議，只要家庭預算許可，責任險額度越高越好，至少應達10萬至30萬美元——賠對方一人最高可達10萬美元，一場事故最高30萬美元，財物損失至少5萬甚至10萬美元。不要為省保費，只買最低責任險，以免發生事故時保額不足。以往保險公司對超出保單額度的理賠較少追究，但現在保險公司可能會要求客戶用其他方式償還超額部分。

不過也有好消息：明年開始，陸續有保險公司重返加州市場，因為保費調漲到足以讓業者「回本」的程度，使其願意重新開啟加州業務。汽車保險明年的漲幅，預計會趨緩，民眾可趁此機會貨比三家，但注意不要在「無保險狀態」下比價。

另外，車禍紀錄過多，會讓保險公司認為是高風險客戶，導致不續約。通常酒駕並非保險公司拒絕續保的主要理由，即使有DUI記錄，仍會有保險公司願意承保，只是費用會較高。保險公司主要看車禍紀錄以及是否為肇事方。不同公司標準不同，有些公司容許七、八件事故，有些只容許四、五件。若是投保新公司，若有三至四次事故記錄，即使是受害方，也可能有影響。

