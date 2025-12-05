我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

舊金山移民拘留環境惡劣 聯邦法官令ICE暫停羈押

記者李怡／舊金山報導
ICE在舊金山630 Sansome街的辦公室。（記者李怡╱攝影）
ICE在舊金山630 Sansome街的辦公室。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯邦法院日前下令，美國移民及海關執法局（ICE）不得在市中心630 Sansome街辦公室羈押移民，除非改善拘留條件。根據判決，該處長期以來羈押環境惡劣，不僅寒冷潮濕，還沒有床鋪、毯子、清潔衣物，整晚開燈，讓關押人員無法入睡。

聯邦法官皮茨（Casey Pitts）在判決中指出，政府並未解釋為何剝奪被拘者的睡眠、基本衛生與醫療照護。他強調，即使是依法判刑的囚犯，也不該遭受如此非人待遇，更何況這些移民只是正在申請庇護的個案。

這起訴訟是由美國公民自由聯盟（ACLU）及舊金山灣區律師委員會等人權團體於今年9月提起，除了針對ICE的羈押環境，也質疑川普時期，下令官員在移民出庭時於法庭外逮人，是否違憲。法庭預計12月9日對這一政策合法性進行聽證。

多名被拘移民與代表律師向法院表示，他們常被關超過12小時、甚至72小時，只能睡在冷冰冰的水泥地或鐵椅上，僅有一塊薄墊和塑膠片當作被蓋，沒有基本清潔用品，更別說醫療照護。甚至有人無法領到醫生送來的處方藥。

雖然ICE辯稱為了安全需要整夜開燈，但法官仍裁定，燈光應於晚上9時至清晨7時調暗，以利入睡。此外，任何被拘留超過12小時的人，皆應獲得床鋪、乾淨棉被、枕頭與合適的睡眠空間，並遠離廁所區域，溫度也應維持舒適，並提供基本衛生與醫療照護。

律師指出，這項判決意義重大，等於確認「不經審判即遭懲罰」違反美國憲法，不論移民身分為何，每個人都應受到基本人權保障。

北加中美資源中心（CARECEN）的法律總監桑契斯（Laura Sanchez）表示，這項判決強調了一個重要訊息，憲法保障的是人，而不是移民身分。當政府連床都不提供時，這不只是行政疏失，而是一種冷酷的懲罰。

目前ICE尚未對這項判決發表評論，但有權上訴。根據法庭文件，ICE所提供的唯一證據是其官員的聲明，宣稱拘留環境並無問題，但法官認為這些說法缺乏具體觀察根據。

對此舊金山市民在社群媒體留言表示，「我們是一個號稱自由與正義的國家，怎麼能讓人連睡覺、洗澡、吃藥的基本需求都無法被滿足？」

此案將持續受到關注，尤其對在舊金山生活的移民與亞裔社群而言，如何保障基本人權與尊嚴，是不能忽視的社會責任。

移民 ICE 舊金山

