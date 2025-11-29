大麻止痛、助眠？UCSF研究：大麻藥局常推薦但無科學根據

UCSF研究發現，藥房推薦大麻緩解疼痛和失眠卻缺乏科學依據。（本報檔案照）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據舊金山加大（UCSF）最新研究顯示，儘管多數建議缺乏科學依據，灣區大麻 （Cannabis）藥房仍常向顧客推薦特定品種及劑量的大麻用於助眠和止痛。

研究發現，舊金山和阿拉米達縣的大麻藥房銷售員，又稱「budtenders」，最常推薦外用製劑（topicals）緩解疼痛、食用產品（edibles）改善睡眠，且常以個人經驗作為推薦依據。銷售員還強烈傾向於推薦indica大麻品種助眠。

但現有證據表明，大麻對睡眠障礙和反覆性疼痛的療效有限。研究合著者、UCSF菸草控制研究與教育中心主任Pam Ling博士指出，雖然部分研究顯示大麻可能緩解和多發性硬化症相關化療引起的噁心疼痛等特定症狀，但絕大多數使用者並非針對這些病症用藥。

「人們對大麻產品的療效抱有遠超證據支持的預期，」Ling指出，「他們從有限研究中推斷出大麻能緩解各類疼痛。而我們與大麻銷售員交流時發現，他們的推薦往往缺乏科學依據支撐。」

該研究成果日前發表在「大麻」（Cannabis）期刊上，強調需要進一步研究最常推薦的大麻產品——用於止痛的外用產品和用於助眠的食用產品——同時需要對大麻銷售員進行培訓，使其了解大麻健康影響的已知與未知領域。

為開展這項研究，研究人員走訪了舊金山42家大麻藥房中的35家，採用「神秘顧客」方式，向銷售員諮詢緩解疼痛和睡眠問題的產品推薦、劑量及品種。其中22家分店位於舊金山，13家位於阿拉米達縣。

針對疼痛緩解，店員最常推薦外用產品（77%），其次為食用產品（23%）和酊劑（tinctures， 20%）；針對睡眠問題，店員最常推薦食用產品（60%），其次為酊劑（29%）和花葉（flower， 20%）。

推薦外用產品緩解疼痛的主要理由是個人使用體驗（26%）以及該產品不會產生興奮感（19%）。多數大麻銷售員（85%）未說明推薦食用產品改善睡眠的原因。