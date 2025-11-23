軌旁設備遭破壞 灣區捷運Hayward至Berryessa區間中斷

灣區捷運區間列車服務，21日因疑似破壞行為導致軌旁設備受損而全面中斷。示意圖。(本報檔案照)

灣區 捷運(BART）的Hayward至Berryessa區間的列車服務，21日因疑似破壞行為導致軌旁設備受損而全面中斷，官方尚未公布恢復全線運營的時間。

BART官員最初系統提示顯示為網路問題，但隨後澄清中斷原因系軌旁設備遭破壞，影響列車安全運營。受影響的線路包括綠色線（Green Line），從Daly City站出發的列車在Bay Fair站折返；橙色線（Orange Line），從Richmond站出發的列車在Hayward站停靠

通勤乘客被建議改用其他交通方式，直至維修完成。維修團隊已在現場進行搶修，但目前尚無法估計修復所需時間。

根據NBC Bay Area的報導，從早上約5時起，South Hayward站就已經關閉。乘客在現場與站務人員溝通，嘗試尋找替代交通工具。

一些乘客表示，由於服務中斷，他們正在通過手機與公司或他人聯繫，以調整通勤安排。一名乘客表示，他原計畫乘坐BART通勤上班，但受影響的服務迫使他考慮開車或使用共用打車服務。BART站務人員在現場確認，Hayward至Berryessa區間列車服務暫停，原因是軌旁設備遭破壞，尚無恢復時間表。

對許多南灣通勤者而言，這一服務中斷為工作日早高峰帶來不便。官方提醒，若要前往舊金山 或東灣方向的乘客，可從Hayward站及以北的車站繼續北行，但前往聖荷西 方向的乘客需考慮其他交通方式，包括汽車、Uber或巴士。